La pioggia manda in tilt il concertone del primo maggio, cantanti sul palco con venti minuti di ritardo

Il concertone del primo maggio (qui tutte le info e la scaletta completa), invece di partire col botto, è iniziato con un black out. Alle 15:20, appena iniziata la diretta su Rai Tre dall’evento che si tiene almeno per quest’anno al Circo Massimo di Roma, i conduttori Ermal meta e Noemi si sono trovati di fronti all’incubo di chiunque conduca una kermesse in diretta: un guasto tecnico.

Pioggia battente

A causa, probabilmente, della pioggia battente che ha caratterizzato l’evento, dopo il pre show aperto da BigMama, si attendevano gli altri artisti previsti in scaletta. Peccato che le apparecchiature attaccate agli strumenti non ne volevano sapere di funzionare. A quel punto, i conduttori hanno cercato di prendere tempo intervistando, sul palco, Giusy Ferreri, di fronte ad un pubblico di ombrelli variopinti.

Ko anche il palco secondario

Si pensava di poter avviare il concertone utilizzando il palco secondario posto dietro a quello principale ma la pioggia non ha risparmiato neanche quella postazione. Niente Bloom, quindi, previsti in apertura.

Ermal Meta a cappella

Ermal Meta, per guadagnare tempo, ha rotto il ghiaccio facendo il suo vero mestiere: il cantante. Con la chitarra acustica ha intonato, insieme al pubblico, 'Hallelujah' di Leonard Cohen. E proprio durante la sua esibizione ha fatto capolino il sole. Risolti i problemi tecnici, con 20’ minuti di ritardo i Bloom insieme a Giusy Ferreri si sono potuti finalmente esibire.