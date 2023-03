I Pro Vita contro gli sportelli “della lobby Lgbtq”

Reduci dall'esordio della consueta campagna di comunicazione anti aborto in vista dell'8 marzo, gli ultracattolici di "Pro Vita & Famiglia" puntano il dito contro il sistema sanitario regionale. Motivo della denuncia, avanzata dal portavoce Jacopo Coghe, sono i corsi gratuiti e gli sportelli d'ascolto che vengono messi a disposizione da alcune Asl e che trattano temi come l'omotransfobia e la disforia di genere.

Pro Vita contro i corsi di ArciGay promossi da Asl Roma 1

L'ArciGay, per esempio, organizza corsi di formazione periodici, gratuiti, per chi volesse diventare operatore della Gay Help Line, la linea diretta che tutte e tutti possono utilizzare per chiedere sostegno psicologico e supporto in generale in caso di violenze, bullismo ed episodi di discriminazione di genere. Corsi che compaiono sul sito dell'Asl Roma 1 e prevedono aggiornamenti su omofobia e transfobia, consulenza psicologica e legale, assertività, empatia, gestione delle relazioni integruppo. "E' gravissimo che la Regione abbia appaltato alla lobby Lgbt temi che invece dovrebbero essere trattati come servizio pubblico, in modo scientifico e non ideologico", accusa Coghe.

"Modi per usare servizi sociali per promuovere ideologia gender"

Insomma, per "Pro Vita & Famiglia", organizzazione vicina a Fratelli d'Italia, la giunta uscente non avrebbe dovuto permettere questo tipo di "infiltrazioni", tanto meno a chi viene considerata una "lobby". "Corsi gratuiti per la formazione su l’omofobia e la transfobia a cura di Arcigay e Gay Help Line - prosegue Coghe -, oppure il tema antiscientifico dell’identità di genere tramite lo 'Spazio Giovani' dei Consultori familiari o ancora il progetto 'Orienta-Menti' sono modi per usare i servizi sociali pagati dai cittadini per promuovere l’ideologia gender".

"Rocca intervenga tempestivamente"

E così la onlus anti abortista si rivolge al nuovo presidente della Regione Lazio, che a breve si insedierà presentando la nuova giunta: "Il neo presidente intervenga tempestivamente - conclude il portavoce - per evitare qualsiasi strumentalizzazione del servizio pubblico che discrimini giovani e cittadini semplicemente per il fatto di non essere Lgbtq".