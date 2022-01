Olivia è la prima bimba nata a Roma nel 2022: venuta alla luce alla mezzanotte esatta

E' nata a neanche un secondo dallo scoccare della mezzanotte Olivia, la prima in Italia dell'anno 2022. La nascita è avvenuta alla Casa di Cura Santa Famiglia di Roma. Olivia (con la mamma Alexandra e il papà Luca), sta bene e pesa 3,800 chili. Il parto si svolto nella clinica romana di via dei Gracchi, l'unica mono specialistica in ostetricia e ginecologia, che ha registrato il felice record di 2.050 bambini nati nel 2021.

Il 2022 è il quinto anno consecutivo nel quale il primo bambino dell'anno nasce nella Capitale alla Santa Famiglia. "Benvenuta Olivia e grazie alla mamma e al papà per aver scelto la Santa Famiglia per mettere al mondo la loro figlia. Ringrazio di cuore anche l'équipe dei medici e dei dipendenti della clinica che con competenza e dedizione prendono in carico la donna fornendo un'assistenza a 360 gradi e garantendo gli standard qualitativi di eccellenza che hanno permesso di sviluppare un modello assistenziale casa di cura Santa Famiglia - dichiara la direttrice della casa di cura Santa Famiglia Donatella Possemato -. Il mio pensiero all'alba del nuovo anno va a quei professionisti che hanno lavorato in questi giorni di festività affinché tutte le donne e i pazienti e i loro familiari potessero vivere al meglio la gravidanza e il parto come momento magico della vita. Siamo felici di poter accogliere anche quest'anno il primo bambino nato nella Capitale".

Emilia nata all'ospedale Santo Spirito

All'ospedale Santo Spirto è invece venuta alla luce qualche secondo dopo Olivia la piccola Emilia. A darne l'annuncio l’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato che questa mattina ha fatto visita all'ospedale Santo Spirito in Sassia a Roma alla piccola Emilia e la sua mamma Silvia. “Benvenuta alla piccola Emilia, terzogenita di mamma Silvia nata subito dopo la mezzanotte nell'ospedale più antico d'Europa il Santo Spirito di Roma. Si tratta di un segno di buon auspicio per un anno che ci deve portare fuori dalla pandemia. Voglio ringraziare tutta l'equipe di neonatologia dell'ospedale Santo Spirito, un caloroso benvenuta alla piccola Emilia e un grande augurio alla mamma Silvia per la nuova arrivata”.