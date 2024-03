All’ospedale San Carlo di Nancy primo intervento di chirurgia refrattiva corneale gestito da remoto

Il primo intervento di chirurgia refrattiva corneale gestito da remoto in due location distanti tra di loro si è svolto con successo presso l’ospedale San Carlo di Nancy a Roma, che è stato connesso in 5G al Centro congressi “La Nuvola durante il congresso nazionale di Aiccer (Associazione italiana di chirurgia della cataratta e refrattiva) che ha riunito oltre duemila chirurghi oftalmologi da tutta Italia per l’annuale appuntamento di aggiornamento e confronto.

L’intervento

Il paziente che è stato sottoposto all’intervento era affetto da miopia ed astigmatismo, il difetto refrattivo più diffuso al mondo. La metodica era già stata utilizzata, nello scorso settembre, al Policlinico di Bari per un trattamento di una malattia della cornea. In questo caso, per la prima volta al mondo, è stata utilizzata per eliminare un difetto refrattivo. Il trattamento laser è stato personalizzato, con tecnica di Ray-Tracing, per rimuovere le irregolarità corneali. Dal centro congressi La Nuvola, con visualizzatore in 3D, Giovanni Alessio, professore ordinario di Clinica Oculistica presso l’Università degli Studi di Bari e direttore del Dipartimento di Oculistica del Policlinico di Bari, ha controllato e guidato in real-time, tramite la iVis Remote Control Station, il laser iRes®2KHz della iVis Technologies. Il paziente si trovava nella sala operatoria del San Carlo di Nancy, assistito dall’équipe di Scipione Rossi, direttore dell’Unità operativa complessa di Microchirurgia oculare dell’ospedale. Il paziente, nei giorni precedenti la chirurgia, è stato sottoposto ad una serie di esami diagnostici che, grazie ad immagini ad alta risoluzione, hanno consentito di determinare l’estensione della patologia ed il conseguente trattamento personalizzato.

Le tecnologie utilizzate

L’intervento è stato reso possibile grazie alla tecnologia 5G di Tim che, in collaborazione con Ericsson, ha installato presso l’ospedale San Carlo di Nancy l’infrastruttura e consentito di mantenere una latenza di trasmissione adeguata tra la iVis Remote Control Station ed il laser iRes®2KHz, per garantire la perfetta sincronia tra i comandi in remoto e l’azione. L’innovativo intervento, svoltosi secondo le modalità previste, è stato possibile grazie alla piattaforma 4D Suite della iVis Technologies, che gestisce, con controllo remoto, l’intero ciclo di Screening, diagnosi, trattamento e follow-up delle patologie corneali e dei vizi di refrazione.

“L’ospedale San Carlo di Nancy è lieto di aver preso parte a questo progetto innovativo – spiega Scipione Rossi -. Sono entusiasta dei risultati ottenuti oggi e del potenziale che la telemedicina ha nel trasformare radicalmente il modo in cui forniamo le cure ai pazienti. Questo è solo l'inizio di una nuova era nella chirurgia, e sono orgoglioso di far parte di un team che abbraccia l'innovazione per il bene dei nostri pazienti”. E il professor Giovanni Alessio aggiunge: “L’intervento eseguito oggi è stato progettato on-line con tecnica di Ray Tracing, utilizzando l’applicazione Web Cipta® sviluppata da iVis Technologies. Avere la possibilità di effettuare l’intervento con un controllo da remoto, apre al chirurgo nuove prospettive, consentendogli di ottimizzare le performance ed operare in totale sicurezza, ovunque sia localizzata la sala operatoria”.

E Giuseppe D’Ippolito, amministratore unico di iVis Technologies, infine, sottolinea: “La nostra tecnologia introduce la rivoluzionaria opportunità di offrire le medesime chance di successo a ogni paziente, ovunque risieda, eliminando alla radice le cause della migrazione sanitaria”.