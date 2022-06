Primo Grand Prix di auto d'epoca: tre giorni di sfilate tra i Fori e l'Eur

Per tre giorni le strade della capitale saranno percorse da bolidi d’altri tempi. Tra venerdì 10 e domenica 12 giugno è previsto, a Roma, il primo Grand Prix storico delle auto d’epoca.

Il primo appuntamento delle auto da corsa d'epoca

Le vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo, si alterneranno tra via dei Fori imperiali e l’Eur, per la soddisfazione degli appassionati e per i tanti curiosi che, un appuntamento come quello realizzato in collaborazione con l’associazione “Orgoglio motoristico romano”, è in grado di attirare.

“E’ uno spettacolo che tutti i cittadini e i numerosi turisti presenti in questo periodo in citta' potranno ammirare da vicino” ha commentato Mariano Angelucci, presidente della commissione Turismo di Roma Capitale. Arriva a pochi giorni dall’approvazione, da parte dell’aula Giulio Cesare, della “settimana motoristica romana: storia tradizione, memorie e futuro”. Una manifestazione fieristica espositiva che, partendo del 2023, sarà replicata nel 2024 e nel 2025. In tal senso, “L’evento di questo weekend – ha sottolineato Angelucci – sarà soltanto il primo di una serie che, con la settimana del motorismo romano, dal 2023 vedrà la luce”.

Venerdì e sabato al centro

Per quanto riguarda il primo Grand Prix storico delle auto d’epoca, si articola secondo una precisa road map tra le strade romane. La manifestazione prende avvio venerdì 10 giugno, in forma statica, con le vetture da competizione che saranno esposte nella mattinata in piazza Mignanelli, mentre nel pomeriggio è previsto il taglio del nastro della manifestazione. Sabato invece alcune vetture sportive di Formula 1, Sport Prototipi, Turismo Rally saranno esposte in piazza del Campidoglio ed a seguire è prevista una griglia schierata nel piazzale antistante del museo del Risorgimento. “Alla partenza – si apprende dal sito dedicato all’appuntamento del Grand Prix di Roma - farà da apripista l’Alfa Romeo 6 C 1750 dell’Esercito Italiano con a bordo il sindaco”. La giornata di sabato si chiude in via dei Fori Imperiali.

Domenica all'Eur

Il Grand Prix si sposta invece all’Eur, nella giornata di domenica. Nel quartiere che da anni ospita i moderni bolidi della formula E, è destinato ad accogliere, nel piazzale del palazzo dei Congressi, le vetture che hanno filato ai Fori Imperiali ed anche, si legge sempre sul sito dell’evento, quelle “del Museo dei Carabinieri, del Museo Storico della Motorizzazione Militare della Cecchignola, del Club “La Dolce Vita Romana”, del Ferrari Challenge e del Duetto Club Italia”.