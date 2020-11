Primark inaugura a Roma: lunghe file dalle prime ore del mattino

Si aprono ufficialmente le porte del primo Primark della Capitale. Il rivenditore internazionale ha inaugurato oggi - 27 novembre - alle 10 in punto, all'interno del Centro Commerciale Maximo a Roma. Lunga la fila di clienti presenti, già dalle prime ore del mattino, fuori dallo store. Tutti desiderosi di varcare per primi la soglia di Primark, sicuramente tra le novità più attese del nuovo centro commerciale in zona Laurentina.

Lunghe code, ma nessuna ressa: all'interno il servizio di sicurezza gestisce gli ingressi evitando assembramenti.

Proteste invece dai sindacati. In particolare Francesco Iacovone, del Cobas nazionale, attacca il Comune di Roma: "Uno schiaffo in faccia alla salute pubblica, prerogativa della Sindaca. Gli assembramenti sono cominciati di buon mattino e questa inaugurazione rischia di trasformarsi in un innesco virale che aggraverebbe ulteriormente la crisi sanitaria in atto nella città di Roma".

"E la scusa della salvaguardia occupazionale non regge affatto – prosegue il rappresentante sindacale – i centri commerciali sono le moderne fabbriche della precarietà e sarebbe interessante andare a verificare le condizioni contrattuali dei tanti commessi. Spesso precari e part time imposti. E i lavoratori del commercio stanno già pagando un duro prezzo in termini di contagi"

"Lo shopping è uno degli anelli deboli del controllo della pandemia e troppo spesso la politica si piega agli interessi delle multinazionali del commercio. Il prezzo salato lo pagano gli operatori sanitari, i lavoratori e i cittadini che seguono le regole anti contagio", conclude Iacovone

Primark apre a Roma

Primo a Roma, sesto retail in Italia, 388esimo punto vendita nel mondo, il nuovo store Primark all'interno di Maximo ha una superficie commerciale di oltre 4.600 metri quadrati e offre le ultime novità dedicate a moda donna, uomo e bambino, inclusi calzature, accessori, biancheria intima e per la casa e beauty.

All'interno del negozio è, inoltre, possibile reperire le nuove gamme di prodotti sostenibili realizzati grazie all’uso di materiali eco-friendly, riciclati e organici. Questi prodotti fanno parte dell'iniziativa ‘Primark Cares’, un impegno preso dall'azienda nel diventare sempre più sostenibile. Uno store che conta 42 casse, 40 camerini e Wi-Fi gratuito per tutti i clienti.

"Sono lieto di partecipare all'inaugurazione dello store Primark a Roma presso il Centro Commerciale Maximo - ha dichiarato Colm Ó Floinn, Ambasciatore d'Irlanda in Italia - è entusiasmante vedere come un marchio di origini irlandesi stia continuando a crescere registrando un successo dopo l’altro, offrendo così anche maggiori opportunità di impiego nel mercato italiano, soprattutto in un periodo di grande dificoltà come quello che tutti noi stiamo attraversando”.

"Siamo entusiasti di inaugurare il sesto negozio di Primark in Italia - ha aggiunto Luca Ciuffreda, Head of Sales Italy di Primark - e non vediamo l'ora di offrire la nostra ‘Amazing Fashion, at amazing Prices’ ai clienti di Roma e delle aree limitrofe. L'Italia è per Primark un mercato molto importante e per questo motivo siamo felici di entrar a far parte della comunità romana”.