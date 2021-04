Mercato immobiliare incerto per la pandemia: valori giù dell'1,3 per cento in Centro, stabili a Roma Est

I dati emergono da un'analisi dell'ufficio studi di Tecnocasa. Nella seconda metà del 2020 i valori sono calati dello 0,9 per cento. 2,4 per cento in meno il dato realtivo all'interno anno

L'anno della pandemia, il 2020, per il mercato immobiliare romano si chiude con un meno 2,4 per cento. 0,9 il ribasso percentuale registrato nella seconda parte del 2020, a fronte di un calo più consistente nel primo semestre, 1,5 per cento. Sono i dati diffusi dall'Ufficio studi del Gruppo Tecnocasa. Nella capitale, si legge nel comunicato, "non si notano importanti cambiamenti, fatta eccezione per il centro e per le zone più turistiche dove la frenata degli investitori si è fatta sentire".

Di recente Roma ha già perso una percentuale simile. Mentre nel 2018 e nel 2019, il calo è stato inferiore al 2 per cento, negli anni precedenti è stato più marcato: dal 2,4 per cento del 2016 all'8,4 per cento del 2013. Più in generale i valori immobiliari di Roma, negli ultimi dieci anni, hanno perso il 33,7 per cento, leggermente di più rispetto alla media delle grandi città che si ferma al 30. Anche il numero delle compravendite è in calo: dalle 32.759 del 2019 alle 29.505 del 2020.

Per quanto riguarda le macroaree, secondo i dati raccolti dall'Ufficio studi del Gruppo tecnocasa, ad aver perso di più tra il primo e il secondo semestre del 2020 è la zona di Villa Ada e di Montesacro, 1,6 per cento. Meno 1,4 per cento per Monteverde-Aurelio e Prati-Francia; leggermente meglio il Centro, l'area di Policlinico-Pietralata e Roma Sud, che hanno perso l'1,3 per cento. Resistono San Giovanni, Roma Est e Cassia-Torrevecchia: meno 0,2 per cento.

Centro

Prestigio e prima casa alimentano il mercato.

Se gli investimenti legati al turismo sono crollati, il mercato del Centro di Roma, dove la diminuzione dei prezzi è dell'1,3 per cento, è stato alimentato soprattutto da acquirenti di prima casa. Principali richieste: ampie metrature, spazi esterni e affaccci su piazze importanti, ascensore e panoramicità. Su questi immobili, se di piccolo taglio, si toccano anche punte di 13 mila euro al metro quadro, raggiungibili in piazza di Spagna. In piazza del Popolo e in via del Babuino le quotazioni medie sono di 8000-9000 euro al metro quadro.

Sul segmento di pregio si muovono sia acquirenti italiani sia stranieri. Valori di 7000-8000 euro al metro quadro per le soluzioni posizionate in via Veneto, Fontana di Trevi e piazza Navona. Intorno al Pantheon e nel Ghetto Ebraico non si superano gli 8000 euro al metro quadro per le soluzioni da ristrutturare con punte di 10 mila euro al metro quadro per le abitazioni in buono stato.

Prezzi più contenuti si registrano in via XX Settembre perché più vicina alla Stazione Termini ma apprezzata per assenza di ZTL. Parliamo di prezzi intorno a 5000 euro al metro quadro per una soluzione usata da ristrutturare. In zona Prati sono presenti soluzioni in stile umbertino che hanno quotazioni di 6000-7000 euro al metro quadro.

Stabili i valori in zona Colosseo, dove si stanno muovendo acquirenti di prima casa alla ricerca di tagli grandi per migliorare. Tra questi anche chi cerca soluzioni di prestigio. Piacciono gli immobili che sorgono in via Bonghi, via Mecenate e comunque a Colle Oppio o nella zona del Colosseo dove si possono toccare punte di 6500-7000 euro al metro quadro, con prezzi top sul pregio che non superano i 9000 euro al metro quadro.

La zona che si sviluppa intorno al Colosseo (via M. Aurelio, via Capo d’Africa, via San Giovanni il Laterano) offre prevalentemente palazzi popolari dei primi anni del 1900, ristrutturati nel tempo e al momento valutati mediamente 5000-6000 euro al metro quadro. Mercato vivace anche nel quartiere Monti dove si stanno muovendo soprattutto giovani al primo acquisto alla ricerca di piccoli tagli da 70 metri quadrati su cui destinano un budget medio di 500 mila euro.

Meno presenti gli investitori, soprattutto chi aveva intenzione di acquistare con finalità turistica. Molti di questi immobili, acquistati in passato, stanno tornando sul mercato e sono affittati, a 900-1000 euro al mese, ai lavoratori della vicina Banca d’Italia o a chi lavora nella pubblica amministrazione. Nella zona ci sono tipologie costruite nel XVII e nel XVIII secolo che hanno quotazioni medie di 6000 euro al metro quadro con punte di 7500 euro al metro quadro se l’abitazione è situata in via dei Serpenti, via Baccina, via del Boschetto e Salita del Grillo, le vie più quotate della zona. Sul pregio si toccano punte di 9000 euro al metro quadro.

Villa Ada-Monte Sacro

Forte interesse verso soluzioni da ristrutturare

Si contraggono dell’1,6% i valori immobiliari nella macroarea di Villa Ada-Monte Sacro, dove diversi quartieri restituiscono un mercato in diminuzione tra questi Talenti-Città Giardino e Bufalotta-Talenti (-7,1%). Tengono i valori a Montesacro-Conca d’Oro. A Città Giardino i prezzi degli immobili sono in leggera diminuzione nella seconda parte del 2020. I potenziali acquirenti sono più prudenti, in particolare i liberi professionisti che sono stati più colpiti dalla pandemia. La preferenza è accordata soprattutto alle tipologie da ristrutturare, per poterle personalizzare. Le soluzioni usate costano da 2700 a 3000 euro al metro quadro. Il nuovo si scambia intorno a 4000 euro al metro quadro. Tra le zone preferite quelle più verdi e con un’offerta più residenziale. Ad acquistare sono soprattutto famiglie. Poco presenti gli investitori.

Prati-Francia/Monteverde-Aurelio

Tempi di vendita in lieve aumento

In diminuzione dell’1,4% i valori immobiliari nelle macroaree di Prati-Francia e Monteverde-Aurelio: in quest’ultima si registra una contrazione dei valori dell’1,5% nel quartiere di Monteverde e un calo maggiore in quello di Boccea-Valcannuta dove, la disponibilità di spesa dei potenziali acquirenti è in calo e i tempi di vendita sono in leggero aumento.

La zona registra soprattutto acquisti di prima casa ma non mancano investitori, sporadici, che acquistano bilocali da mettere a reddito. L’offerta immobiliare risale agli anni ’50-’60, con una parte sviluppata tra il 2000 ed il 2010, concentrata nel quartiere di Valcannuta. Un buon usato costa intorno a 1700 euro al metro quadro. Nella macroarea di Prati-Francia si segnala una sostanziale stabilità dei valori nel quartiere Prati, un lieve ribasso in zona Balduina e una maggiore sofferenza in Fleming-Vigna Clara determinata quest’ultima dalla mancanza di collegamenti veloci con la capitale. Questo comporta una domanda interna e fa sì che in zona si muovano soprattutto residenti. Si segnalano difficoltà sui tagli più ampi, da 150-180 metri quadrati, che restano più tempo sul mercato e si scambiano dopo ribassi di prezzo. Attualmente una soluzione usata costa 3500 euro al metro quadro. Non ci sono al momento interventi di nuova costruzione.

Roma Sud-Policlinico-Pietralata

Tengono Ostia, Marconi ed Eur

Diminuiscono dell’1,3% i valori immobiliari della macroarea Roma Sud e di Policlinico Pietralata: in ribasso i valori di quartieri come Cinecittà, Infernetto. Tengono Ostia, Marconi, Eur dove si sono ricercate abitazioni più ampie, con spazi esterni. L’Eur ha attirato richieste grazie alla presenza di servizi e di un polmone verde, il quartiere Marconi, grazie ad un’offerta immobiliare che accontenta più esigenze tra cui anche quelle più di nicchia di chi cerca una casa con vista sul Tevere. Il quartiere poi, negli ultimi anni, è stato oggetto di restyling e ha visto la creazione di un ponte ciclopedonale.

Bene Ostia come era prevedibile: il mercato interno si muove con compravendite migliorative che chiedono spazi esterni e terrazzi e, allo stesso tempo, registra richieste di abitazioni da parte di romani residenti in quartieri limitrofi alla ricerca di metrature più ampie e dotate di spazi esterni.

Nell’area di Policlinico-Pietralata si segnala un ribasso dei valori nei quartieri di Colli Aniene-Verderocca e Tiburtina-Portonaccio. A Colli Aniene-Verderocca la motivazione si deve ricercare nella diminuita disponibilità di spesa dei potenziali acquirenti, molti dei quali con incertezze lavorative e nella vetustà degli immobili presenti che spesso necessitano di interventi di ristrutturazione e che, per essere appetibili, devono subire ribassi di valore. Una soluzione usata si scambia a prezzi medi di 2300 euro al metro quadro. Anche le nuove costruzioni sorte a ridosso della A 24 hanno subito un leggero ritocco: adesso si vendono a 3000 euro al metro quadro.

San Giovanni-RomaEst/Cassia-Torrevecchia

Mercato della casa stabile

Sostanzialmente stabili (-0,2%) i valori immobiliari nelle aree di San Giovanni-Roma Est e Cassia-Torrevecchia. Nella prima hanno tenuto i prezzi nel quartiere di San Giovanni in Laterano, c’è un leggero calo in Largo Preneste che ha interessato, in modo particolare, le tipologie più popolari che affacciano su via Prenestina. I prezzi medi si aggirano intorno a 2000-2500 euro al metro quadro, chi acquista ha una bassa disponibilità di spesa che, in questo momento, appare più prudente. Tiene invece il mercato delle soluzioni più residenziali con portineria, giardino e, talvolta, piscina. I prezzi arrivano anche a 3000-3500 euro al metro quadro.