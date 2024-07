Investito da un'auto alla fermata del bus, scatta il presidio per chiedere maggiore sicurezza

Un presidio per ricordare l’ennesimo morto sulle strade di Roma. Un appuntamento che servirà anche per chiedere di nuovo contromisure urgenti per fermare quella che è diventata una vera e propria strage. Dall’inizio dell’anno a Roma sono morti investiti 15 pedoni. Secondo i dati dell’Asaps, nel Lazio da inizio anno sono 27 le persone che hanno perso la vita perché travolti o colpiti da veicoli. Dopo la morte di Sebastiano Schillaci, investito da un’auto sabato 13 luglio alle 6 del mattino mentre aspettava l’autobus per andare a lavoro, diverse associazione di Roma hanno organizzato un presidio proprio dove è avvenuto l’ultimo decesso.

Sit in contro le morti

Dalle 19 in poi, all’angolo tra via Cardano e viale Guglielmo Marconi 250, gli attivisti di associazioni come Movimento diritti dei pedoni, Salvaiciclisti Roma, Bike4City,Fiab Roma ruotalibera, Associazione familiari vittime della strada, Mobilità sostenibile VIII si incontreranno per “chiamare a raccolta il quartiere”, “stringersi attorno alla famiglia” della persona deceduta e per “opporsi a un conflitto stradale che spezza vite ogni giorno nell’indifferenza e nel fatalismo”.

Un presidio, l’ennesimo, per chiedere maggiore sicurezza lungo le strade romane pochi giorni dopo l’annuncio dell’approvazione dei progetti di 30 nuovi black point che renderanno meno pericolosi alcuni incroci della città.

Sosta selvaggia

C’è chi ha dato la colpa dell’ultimo mortale alla sosta selvaggia, fenomeno che si presenta in tutta la città e, spesso volentieri, proprio a ridosso delle fermate dei bus. Secondo alcuni, infatti, Schillaci si sarebbe dovuto sporgere in mezzo alla strada perché aveva la visuale ostruita a causa delle auto in divieto di sosta. Questo, ovviamente, dovrà essere accertato dalle autorità competenti. La foto di seguito, però, è presa da Google map e scattata di recente, maggio 2024. Si vedono gli utenti in attesa del mezzo Atac dover scendere in strada perché il bus, a causa di un’auto parcheggiata dove non dovrebbe, non poteva accostarsi al marciapiede.