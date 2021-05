Sanità privata, i lavoratori del Fatebenefratelli annunciano un presidio: "Stipendi tagliati e posti a rischio"

Lo annunciano i sindacati Fp Cgil di Roma Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl di Roma e Lazio: "Milla posti di lavoro a rischio e stipendi tagliati. Senza garanzie la protesta non si fermerà". L'appuntamento è per l'11 maggio alle ore 10

I lavoratori dell'ospedale Fatebenefratelli dell'Isola Tiberina domani si riuniranno in presidio contro "il taglio delle retribuzioni e per i posti di lavoro a rischio nella ventilata ipotesi di vendita dell’azienda". A comunicarlo sono le sigle sindacali Fp Cgil di Roma Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl di Roma e Lazio, che denunciano "lo stato di totale incertezza che grava sullo storico nosocomio romano tra crisi finanziaria, procedura di concordato e gravi irregolarità nei confronti del personale. Ultimo schiaffo", scrivono ancora i sindacati, il fatto che "la presidenza si sottragga al confronto".

L'appuntamento è per l'11 maggio, dalle ore 10 alle 12. “Mille dipendenti e mille famiglie allo sbando, mentre il futuro del Fatebenefratelli è appeso a un filo”, hanno scritto i sindacati. “Ai lavoratori è negato anche il riconoscimento per intero degli aumenti contrattuali stabiliti dal nuovo Ccnl, siglato dopo 14 anni di lotta e trattative”, hanno rimarcato Cgil Cisl e Uil. “Abbiamo già indetto lo stato di agitazione contro la scelta unilaterale di erogare solo il 50% degli aumenti, cioè la quota coperta da risorse pubbliche, dividere l’una tantum di 1.000 euro in due tranches e spalmare gli arretrati da luglio 2020 fino a tutto il 2023. Mentre si continuano a sperperare risorse pagando migliaia di euro al mese a società di consulenza”.

I sindacati chiedono alla Regione Lazio di intervenire: "E' inaccettabile che una struttura sanitaria accreditata, che vive anche di risorse pubbliche si permetta di calpestare i diritti dei lavoratori e dei contribuenti. Noi non ci fermeremo. Se non otterremo trasparenza, garanzie sui posti di lavoro e applicazione piena del nuovo contratto di lavoro, siamo pronti alle più eclatanti iniziative di protesta".