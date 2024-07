VIDEO | Ruspe dentro la Ex Snia. L’intervento sul verde contro il rischio incendi mette in allerta gli abitanti

Cartine dell’area alla mano, mentre si cerca di monitorare il punto esatto in cui sono in azione i macchinari. Nella mattinata di martedì 2 luglio, un gruppo di abitanti della zona e attivisti del Forum Parco delle Energie, da anni in difesa del territorio che circonda il Lago Bullicante, Monumento naturale istituito nel 2020 dalla Regione Lazio, si è organizzato in presidio per provare a monitorare i lavori.

L’intervento è di prevenzione incendi, ma il loro timore è che sia una scusa per avviare il cantiere da parte della proprietà dell’area rimasta privata: “In maniera informale siamo stati avvisati di questa volontà - spiega Sabrina del Forum Parco delle Energie -. Difficile poter controllare se rispettano l’area del Monumento naturale da qui fuori, ma resteremo a vigilare”.

Sul posto anche Alessandro Luparelli, consigliere comunale di Alleanza Verdi-Sinistra: “La nostra richiesta, che porterò nuovamente all’attenzione degli assessori comunali Veloccia (Urbanistica, ndr) e Alfonsi (Ambiente, ndr), è quella di espropriare questi ultimi ettari per la creazione di un parco naturale a servizio della cittadinanza - spiega Luparelli -. L’esproprio costa 5 milioni di euro, ed è una cifra che il Comune di Roma può sostenere, ma bisognerà attendere la stima della bonifica”.