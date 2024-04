Svelati ufficialmente i nuovi autobus da 18 metri: ecco dove verranno utilizzati

Lo avevamo anticipato ed oggi, mercoledì 24 aprile, sono stati ufficialmente presentati. Parliamo dei nuovi autobus da 18 metri realizzati dalla Solaris. Sono 10, in tutto i mezzi che cominceranno a circolare, già nei prossimi giorni, sulle strade di Roma. I mezzi sono stati svelati dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dall’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè, dal direttore generale di Atac, Alberto Zorzan, e dal presidente del Municipio VII, Francesco Laddaga.

I mezzi

In tutto, la fornitura prevista nella gara vinta dall’azienda polacca prevede l’arrivo di 110 mezzi complessivi. Dopo le prime consegne, l’arrivo di nuovi autobus dovrebbe avvenire con cadenza mensile, così come previsto dal contratto.

Parliamo di vetture mild hybrid, con motorizzazione diesel euro 6, a tre porte con sistema antincendio, Avm, videosorveglianza, monitor multimediali, cartelli indicatori a led, climatizzazione, pedana manuale, cabina autista integralmente separata dal comparto passeggeri. La capacità di trasporto è di 123 posti in piedi, 38 posti a sedere, un posto disabili, per un totale di 162 posti escluso conducente. I bus sono inoltre dotati di prese Usb per passeggeri e conducente e di una postazione per passeggino.

Ecco le linee servite

Le vetture saranno collocate presso lo stabilimento di Tor Sapienza e di Grottarossa e serviranno le linee 201, 280, 69, 791, 30, 705, 451,409, 20, 163,105. Oltre ai 15 bus già disponibili, i restanti verranno consegnati nel periodo compreso tra maggio e settembre 2024 e andranno gradualmente a sostituire l’attuale flotta Citelis da 18 metri. Per essere precisi, dovrebbero arrivare altri 40 mezzi tra un mese e poi altri 30 ogni mese fino all’esaurimento della commessa.

“Prosegue dunque il piano di rinnovo della flotta Atac all'insegna della sostenibilità, della riduzione delle emissioni inquinanti, del miglioramento della qualità e della sicurezza del trasporto pubblico – ha affermato l’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè - Dopo le 173 nuove vetture messe su strada nel 2023, e i nuovi 110 bus ibridi da 18 metri presentati oggi, ne seguiranno altri 120 da 12 metri e, sempre entro il 2024, ulteriori 110 mezzi elettrici (forniti dalla Romana Diesel, ndr). Un piano che ci consentirà di avere, entro il 2026, più di 1.000 nuovi mezzi che andranno a sostituire vetture arrivate a fine vita e di avere a Roma una flotta con l'età media tra le più basse in Europa - cinque anni a fronte dei dieci del valore medio nell’Unione Europea - e con sistemi avanzati come il Tap&Go che sta continuando ad avere un grande successo”.