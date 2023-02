Presentato "l'Albero di Falcone": il progetto sul rispetto per la legalità e tutela dell'ambiente

Al Teatro dell'Opera di Roma è stato presentato il progetto l'Alberto di Falcone, ideato dal Distretto 2080 del Rotary (Roma, Lazio e Sardegna) e dai Carabinieri forestali. L'iniziativa ha come target le istituzioni e gli studenti e si pone come obiettivo quello di sensibilizzare sul rispetto per la legalità e per l'ambiente

Durante la giornata di venerdì 10 febbraio è stato consegnato l'Albero di Falcone per la successiva messa a dimora. Gesto simbolico per tramandare la memoria del sacrificio del giudice ucciso da Cosa Nostra e per indirizzare i giovani e tutti i cittadini verso temi impotanti come l'impegno sociale, legalita e la protezione dell'ambiente. L'Albero di Falcone prende questo nome perchè alcune talee del famoso ficus macrophylla che cresce nei pressi della casa del giudice assassinato nel 1992. Queste sono state prelevate grazie alla collaborazione tra Carabinieri, Fondazione Falcone, Comune e Soprintendenza di Palermo e duplicate nel Centro Nazionale Carabinieri per la biodiversità forestale di Pieve Santo Stefano. In questo modo il Centro è riuscito a generare alcune piccole piantine.

Alla manifestazione, organizzata col supporto di Italian Green Film Festival, hanno partecipato Governatore Rotary Distretto 2080 Guido Franceschetti e il gen. C.A. Antonio Pietro Marzo, Comandante Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri.

Il progetto si inserisce nell'iniziativa di più ampio respiro L'Alberto del Futuro, progetto di educazione alla legalità e al rispetto ambientale, (promosso nel 2021 dal Ministero della Transizione Ecologica e avviato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità) che prevede la messa a dimora di 500mila piantine nelle scuole italiane.