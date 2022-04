"La somministrazione deve avvenire trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione della prima dose booster. Non possono ricevere la quarta dose di vaccino anti Covid-19 le persone che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2 dopo la dose booster di vaccino. L'accesso alla vaccinazione è possibile attraverso il Medico di famiglia, oppure presso le farmacie o i punti di somministrazione tramite la piattaforma di prenotazione", si legge su Salute Lazio. Per prenotare la quarta dose, bisogna andare su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/.

"Si ricorda che la vaccinazione con quarta dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal ministero. Ricordiamo inoltre che chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo", sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Coronavirus, da oggi al via le prenotazioni per la quarta dose: ecco come fare