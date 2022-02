Coronavirus, vaccini per tutti: il 13 febbraio open day per donne in gravidanza e per gli over 12

Il prossimo 13 febbraio sarà una giornata di open day vaccinali a Roma e nel Lazio. Negli ospedali di tutta la regione, infatti, si terrà un appuntamento dedicato a over 12 anni per la somministrazione delle dosi booster di vaccino anti covid. Sono aperte le prenotazioni sul portale regionale https://prenotavaccino-covid. regione.lazio.it/main/home.

Non solo. Sempre lo stesso giorno open day aperto a tutti per il vaccino anti covid, anche prima dose in questo caso, presso il teatro della parrocchia San Romano Martire a Roma, organizzato dalla Asl Roma 2, mentre all'ospedale San Giovanni il prossimo open day rivolto alle donne in gravidanza o in allattamento. Al momento, nel Lazio, sono stati superati i 12,9 milioni di vaccini complessivi e superate le 3,6 milioni di dosi booster effettuate. Superato anche il 75% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 135 mila i bambini con prima dose.