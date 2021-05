Vaccini, al via le prenotazioni per gli over 18: i dettagli dell'Open Week Astrazeneca

Sono iniziate oggi - dalle 12 - le prenotazioni per l'Open Week Astrazeneca, l'appuntamento che permetterà - da mercoledì 2 a domenica 6 giugno - per gli over 18 (nati nel 2003 e anni precedenti) di vaccinarsi contro il Coronavirus. Lo comunica in una nota l'Unità di Crisi Covid 19 della Regione Lazio. Dopo i maturandi, le cui prenotazioni termineranno alle 22 di oggi, tocca quindi ad un'altra fascia di giovani.

Per la vaccinazione è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria. Le vaccinazioni verranno eseguite presso i punti vaccinali dedicati, fino ad esaurimento delle dosi, complessivamente 50mila dosi con richiami a fine agosto.

Con il ticket virtuale è consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante le ore del coprifuoco. A partire da lunedì 31 maggio saranno disponibili i ticket virtuali sulla app Ufirst, fino ad esaurimento disponibilità.

Per tutte le informazioni relative ai punti di somministrazione e gli orari vai su: https://www.salutelazio.it/open-day-con-ticket-virtuale. Per ritirare il ticket virtuale, fino ad esaurimento disponibilità, vai su: https://ufirst.page.link/open-day-regione-lazio.

"Ad oggi abbiamo somministrato 3.334.549 dosi, pari a oltre il 47% con la prima dose alla popolazione adulta e circa il 22% che ha completato il percorso vaccinale. Contiamo entro il 2 giugno di avere somministrato la prima dose ad almeno un adulto su due nella nostra regione", ha detto oggi l'assessore Alessio D'Amato, parlando in commissione regionale Sanità del Lazio.

"Per quanto riguarda il target della campagna, rispetto agli obiettivi dati dal commissario, nelle ultime due settimane le dosi somministrate sono state superiori ai target che ci erano stati assegnati: in quella 14-20 maggio abbiamo avuto un aumento rispetto ai target del 7%, in quella successiva del 6%. Questo aumento è confermato anche nei primi giorni della settimana che apriamo", ha aggiunto D'Amato.