Oggi è il giorno dei vaccini nel Lazio: al via campagne anti Covid e anti influenza. Tutte le informazioni

Da oggi iniziano le campagne vaccinazioni per Covid e influenza a Roma e nel Lazio. La Regione, prima che le temperature diventeranno più rigide, lancia così la campagna per la prevenzione delle malattie che potrebbero colpire soprattutto anziani e fragili. Così come particolare attenzione verrà posta verso gli operatori sanitari.



E proprio da questi ultimi si parte per le iniezioni anti Covid, iniziando da Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Dosi anti Covid

Tra le categorie prioritarie, già da oggi, ci sono anche i professionisti e gli ospiti di residenze sanitarie assistenziali e case di riposo. La seconda fase, sempre per quanto riguarda il Covid, inizierà il 16 ottobre, con le dosi riservate agli over 80 e alle persone fragili, che saranno indicate dai dottori di famiglia e dai pediatri di libera scelta. La Regione ha inoltre previsto la prenotazione online, per accedere ai centri vaccinali delle strutture sanitarie, sulla piattaforma https://prenotavaccino-covid. regione.lazio.it oppure al numero di telefono 06/164161841.



A partire dal 30 ottobre sarà possibile somministrare le dosi anche alle altre fasce della popolazione, mentre le farmacie di comunità diventeranno centri vaccinali da novembre. Le iniezioni saranno somministrate come dose di richiamo a distanza di sei mesi dall’ultima vaccinazione anti Covid-19 o dall’ultima positività.

Vaccini anti influenza

Oggi partono anche la campagna vaccinale antinfluenzale - rivolta prevalentemente agli over 60, alle persone fragili e ai bambini fino ai 6 anni - e quella contro la polmonite pneumococcica, a favore soprattutto degli anziani. Il Lazio, precisa la Regione, "garantirà la somministrazione delle dosi soprattutto grazie al lavoro essenziale e nevralgico svolto dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dalle farmacie. I cittadini potranno recarsi anche nei punti di vaccinazione predisposti dalle Asl, dalle aziende ospedaliere, da Ares 118, dai policlinici e dagli Irccs".