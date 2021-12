Premio Veleria Solesin, premiate a Milano anche due studentesse della Luiss e della Sapienza

Ci sono anche due studentesse delle università di Roma tra i vincitori della 5° edizione del Premio Valeria Solesin, la giovane ricercatrice veneziana tragicamente scomparsa durante l'attentato al Bataclan di Parigi.

Si tratta di Sara Di Pietro, della Luiss, che è stata premiata per la sua tesi sull’occupazione femminile e politiche per la famiglia, e Sara Di Lorenzo, dell’Università La Sapienza, che invece ha esposto la tesi su diversity management e gender equality, ossia un’analisi empirica sulla diversità di genere.

La premiazione si è svolta a Milano, alla presenza di Luciana Milani, madre di Valeria, e il concorso era rivolto a studenti e studentesse di tutte le università italiane, sia pubbliche sia private. Il tema principale era appunto “Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia del nostro paese”.

"Ancora una volta, il Premio Valeria Solesin si conferma un punto di riferimento quanto a valorizzazione e riconoscimento del merito in Italia – ha dichiarato Maria Cristina Origlia, presidente del Forum della Meritocrazia. In uno scenario europeo dove la meritocrazia rallenta, a causa del fenomeno pandemico premiare l'eccellenza risulta ancor più importante. Innanzitutto, perché l'esempio ha un impatto potente sui giovani coetanei, tanto quello dei role model, ispirando e trasmettendo fiducia rispetto alle legittime aspettative. In secondi luogo, perché le tesi premiate contribuiscono a portare un contenuto innovativo su un tema strategico per il Paese, su cui abbiamo ancora molto da fare: la partecipazione femminile al mondo del lavoro".

A salutare vincitrici e vincitori del premio anche un contributo video di Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità e la famiglia, e un intervento di Diana De Marchi Presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili Consiglio Comunale di Milano, che hanno aperto la strada verso la consegna dei riconoscimenti. Dopodiché spazio alla riflessione della madre di Valeria: “Il processo - spiega - ha un grande significato, sia come attestazione della democrazia e dello stato di diritto, sia come grande rito catartico che coinvolge le vittime, i loro familiari e l'intera nazione”.

La 5° Edizione del Premio Valeria Solesin è stato realizzato con il Patrocinio del Comune, della Città Metropolitana di Milano, di Fondazione Cariplo e dell’Università degli Studi di Milano.

“Ogni anno l’evento conclusivo del Premio Valeria Solesin rappresenta per me un’emozione che si rinnova, in modo sempre diverso e speciale - dichiara Paola Corna Pellegrini, Ceo di Allianz Partners, vicepresidente del Forum della Meritocrazia e ideatrice del premio -. Passare dalla testimonianza di Luciana Milani, madre di Valeria, sempre così straordinariamente lucida e appassionata, al saluto della Ministra Bonetti, in prima linea nel suo impegno istituzionale nella definizione delle misure per la promozione di una autentica e strutturale parità di genere nel nostro paese, all’incontro con le vincitrici e il vincitore di questa edizione, il loro entusiasmo, la loro determinazione, la loro capacità di vedere e di impegnarsi per un domani più equo, rappresenta per me un’incredibile carica di fiducia. Non posso che ringraziare i tanti, privati e istituzioni, che con il loro sostegno hanno reso possibile anche questa quinta edizione del Premio, i ragazzi e le ragazze che con i loro lavori ne rappresentano il vero motore, la vera spinta a proseguire in un percorso di promozione del merito e del talento femminile, un capitale irrinunciabile per una crescita piena ed inclusiva di tutto il sistema Paese”.