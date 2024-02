La terza edizione del premio "Roma Rose". Ecco chi saranno le donne premiate

Il 6 marzo in Campidoglio si terrà la terza edizione di "RomaRose - Non solo 8 marzo", evento dedicato all'impegno e all'eccellenza femminile in tutti i settori della vita. L'iniziativa è promossa dalla presidente dell'assemblea capitolina, Svetlana Celli e si terrà nella Sala della Protomoteca a partire dalle 17.30 di mercoledì 6 marzo.

“Le donne sono da rispettare, celebrare e valorizzare ogni giorno - commenta Celli -. Anche in questa terza edizione del Premio RomaRose avremo con noi tantissime ospiti. Renderemo omaggio al talento, alla capacità e alla passione di mamme, imprenditrici, manager, artiste di successo, e anche donne meno conosciute e meno visibili attive attraverso iniziative ugualmente importanti e meritevoli. Donne che con la loro forza e la loro tenacia portano avanti il loro essere, la loro professione e attività”.

Tra le premiazioni, annunciate quella della presidente della Corte Suprema di Cassazione Margherita Cassano, della virologa llaria Capua, della giornalista Simona Rolandi e della cantautrice Anna Tatangelo. La cerimonia sarà presentata da Monica Marangoni.