Quando lo sport abbatte tutte le barriere: premio Città di Roma al ct Roberto Mancini

Per meriti sportivi, ma anche sociali. Nel giorno in cui si celebra il Natale della Città Eterna, come ogni anno dal 2015, Opes conferisce il premio Città di Roma alle personalità o alle realtà dello sport, delle istituzioni, dell’associazionismo e della cultura che hanno saputo distinguersi nel corso dell’ultimo anno in tema di sport e inclusione.

Iniziativa supportata e patrocinata dal ministero per lo sport e i giovani, Coni, sport e salute, regione Lazio e assessorato ai grandi eventi, sport, turismo e moda del comune di Roma. La premiazione, nel salone d’onore del Coni ha visto l’ingresso a sorpresa del commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, premiato per i suoi meriti sportivi e per “aver sempre valorizzato la funzione sociale e pedagogica dello sport”, come evidenziato dal presidente di Opes, Juri Morico. “Fare qualcosa per gli altri è importante - dice Mancini -. Credo molto nei giovani, quando lo ero mi è stata data fiducia”.

Tra i premiati di questa edizione c’è il progetto “Airone”, di cui Opes è partner e che viene promosso da “Il Giardino Segreto”, perché “il progetto mette al servizio delle bambine e dei bambini che vivono il dramma di vivere come orfano di femminicidio, una rete di realtà in grado di dare loro un supporto”. Il progetto “Agenda della Disabilità” promosso dall’associazione Consulta per le persone in difficoltà. “Superiamo gli ostacoli – Unstoppable”, è invece il progetto promosso dalla As Roma e Kinto/Toyota, premiato perché mette al centro l’inclusione e la sostenibilità. “Lo sport è uno strumento fondamentale per favorire l’inclusione – dice l’assessora all’’ Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo, mentre consegna questo riconoscimento –. Ecco perché apprezzo molto il lavoro svolto da Opes nel valorizzare tutti quelli che si spendono per portare in alto questo valore”. Per l’impegno sociale, benefico e culturale attraverso l’attività sportiva ha ricevuto il premio anche l’associazione nazionale italiana di calcio olimpionici, e il progetto della Asd Roma calcio amputati.

“Il premio Città di Roma –spiega il presidente nazionale di Opes, Juri Morico - rappresenta una pietra miliare per il nostro Ente. I premiati di questa nona edizione condividono e nobilitano con il loro impegno quotidiano quelli che sono gli intenti della nostra mission, ovvero gestire un programma sostenibile di sviluppo di promozione sportiva, sociale e culturale che generi valore per la comunità e per la persona”. “Questo premio - dice il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, durante il suo intervento - permette un riconoscimento tanto più per la nostra città che per la Nazione, perché la Capitale segna un senso profondo quando rappresenta il meglio del Paese. Mi auguro che possa essere d’ispirazione”.