Premio Cairo 2022: due artisti romani in lizza per la vittoria

Due artisti romani sono in lizza per la vittoria nella 21esima edizione del Premio Cairo che si svolgerà a Milano il prossimo lunedì 10 ottobre. L’atteso appuntamento con l’arte contemporanea della 21ª edizione del Premio Cairo, organizzato dal mensile ARTE, torna nella prestigiosa sede espositiva del Comune di Milano, con un’esclusiva serata-evento di premiazione e, dall’11 al 16 ottobre, con la mostra aperta al pubblico.

I due romani in gara sono Luca di Luzio e Federica Di Pietrantonio. Il primo classe 1986 ci invita a immaginare il corpo come un mondo, e non soltanto in senso figurato: in bilico tra gioco e indagine poetica, l’artista affolla la carta con le proprie impronte, per poi trasformarle, grazie a un paziente intervento pittorico, in isole, arcipelaghi, stati, continenti. Da un lato ci diverte paragonare il sangue al mare, il cuore a un’isola solitaria, dall’altro ci invitano a riflettere su quanto sia labile il confine tra il corpo e il mondo, tra ciò che chiamiamo noi e ciò che è fuori di noi. Di Pietrantonio (1996) traduce la realtà digitale in pittura: indaga il mondo dei videogiochi e delle piattaforme social creando avatar di sè stessa e alter ego virtuali, poi ne trasferisce l’esperienza su tela, con scelte grafiche, cromatiche e compositive molto fedeli alle fonti originali. Collabora con Spazio In Situ, artist-run space di Tor Bella Monaca, e con la rivista su carta e online ISIT.magazine, di cui è co-ideatrice.

La proclamazione del giovane artista vincitore della 21ª edizione del Premio Cairo si terrà il 10 ottobre nel corso di una serata-evento nella magnifica cornice di Palazzo Reale. L’opera vincitrice entrerà a far parte della Collezione del Premio Cairo e all’artista verrà assegnato un premio di 25mila euro.