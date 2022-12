Una preghiera per Ratzinger: la diocesi di Roma stretta attorno a Benedetto XVI

Il 30 dicembre alle 17.30 nella messa nella basilica nella basilica di San Giovanni in Laterano e cattedrale di Roma, sarà fatta una preghiera per Joseph Ratzinger, che versa in gravi condizioni. La messa sarà presieduta dal vescovo Guerino Di Tora, vicario del cardinale arciprete della basilica lateranense.

"Accogliendo l'invito del nostro vescovo Papa Francesco al termine dell'udienza generale di questa mattina, 28 dicembre, come comunità diocesana di Roma con affetto ci stringiamo in preghiera attorno a Papa Benedetto XVI, le cui condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate, a motivo dell'avanzare dell'età", si legge sul sito della Diocesi di Roma.

"Le comunità parrocchiali, le cappellanie, le religiose e i religiosi: tutti i fedeli della diocesi e tutti gli uomini e le donne di buona volontà che vivono in Roma, ricordando con gratitudine il tratto di strada percorso insieme al nostro vescovo emerito, lo accompagnano in questo momento di sofferenza e di prova, pregando il Signore perché 'lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine', come ha chiesto questa mattina Papa Francesco", aggiunge la dichiarazione.