VIDEO | Vie dello shopping affollate, il Prefetto di Roma: "Se si aprono le zone del commercio, si corrono questi rischi"

"Non voglio dire qualcosa che significhi malcomune mezzo gaudio, ma non è successo solo a Roma, nel Lazio, ma in tutta Italia". A parlare è il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, in riferimento alle immagini di assembramenti che ci sono stati a via del Corso e nelle vie dello shopping in queste ultime ore.

Il Prefetto, che ha parlato a margine dell'evento 'Donatorinati', iniziativa per promuovere la donazione del sangue stamani a San Basilio, ha poi spiegato: "Rispetto alla grande aspirazione della gente ad affluire nei centri dello shopping- ha detto- c'è stata una sapiente gestione anche da parte delle Forze di Polizia. È un discorso di scelte di fondo. Aprire le zone del commercio, significa porre questi rischi. Noi abbiamo gestito al meglio possibile. Se verranno prese altre decisioni, adegueremo i nostri dispositivi".

Nelle città chiuse da più tempo, sempre a proposito delle immagini di queste ultime ore, secondo il Prefetto "c'è stato chiaro il senso di avere voglia di vivere la vita. Chi di dovere saprà coniugare le esigenze del momento e prendere le decisioni giuste".