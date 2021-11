Preferenziale corso Vittorio Emanuele, dal 24 novembre telecamere riaccese

Da mercoledì 24 novembre saranno di nuovo attivi i varchi elettronici a presidio della corsia preferenziale di corso Vittorio. Erano stati spenti lo scorso 31 luglio per lavori sul manto stradale. Per informare i cittadini, sul posto saranno presenti pattuglie della Polizia Locale.

Le altre preferenziali attualmente controllate dalle telecamere sono a via dell'Amba Aradam, via Nomentana, via Ostiense, via Aurelia, via del Tritone, via di Santa Maria in Cosmedin, circonvallazione Cornelia, via Catania, via di Portonaccio, via Labicana e viale Regina Margherita.