Pratoni del Vivaro 2022: Roma e l'Italia al centro del mondo dell'equiazione

Tutto pronto per i FEI World Championships di concorso completo e attacchi, in programma dal 15 al 25 settembre ai Pratoni del Viaro, nel Parco dei Castelli Romani. Il programma è stato presentato nella mattinata di ieri nella Sala d'Onore del Coni a Roma, dal presidente del Coni, Giovanni Malagò e dal presidente della Federazione italiana sport equestri (Fise), Marco Di Paola. Insieme a loro il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l'assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, la Consigliera Delegata di Città metropolitana di Roma, Alessia Pieretti e il Sindaco di Rocca di Papa, Veronica Cimino.

"Avremo due campionati del mondo- ha dichiarato all'Agenzia Dire il presidente Fise- e il primo è qualificante per le Olimpiadi di Parigi. È un evento incredibile e verrà il presidente del Cio Thomas Bach ad assistere. Quello de I Pratoni del Vivaro di Rocca di Papa è un impianto apprezzato in tutto il mondo e gli sport equestri potranno godere di un'esibizione di livello mondiale. Noi siamo tifosi della nostra Nazionale e tutto quello che ci regalano gli italiani per noi è un grandissimo risultato. In questa occasione si giocheranno 7 slot olimpici per Parigi 2024, e l'ambizione sarebbe quella di prenderne uno".

Ai Pratoni del Vivaro il doppio evento è allestito nell'impianto sportivo equestre che fu sede di alcune gare in occasione dell'Olimpiade di Roma 1960 e che per la circostanza si presenterà in grande stile, grazie alla collaborazione sancita dalla Federazione italiana sport equestri, dalla Regione Lazio e dal Comune di Rocca di Papa in un protocollo d'intesa che ha portato alla riqualificazione dell'intera struttura (campi gara, strutture logistiche e terreni) ma anche delle aree naturali (sostituzione di una sessantina di alberi) e viarie, con l'utilizzo di materiali ecocompatibili.



"La riqualificazione del territorio- ha spiegato Zingaretti- è il motivo per cui come Regione Lazio abbiamo investito tanto su questo evento. Il motivo per cui la sfida di Pratoni è così importante riguarda in parte l'evento che ci sarà, il mondiale, ma soprattutto riguarda un incredibile recupero del territorio sia per quello che riguarda l'evento sportivo, ma anche per quanto riguarda il patrimonio naturalistico di questo bellissimo sito, simbolo delle Olimpiadi. La memoria va sì ai campioni, ma anche a quello che è rimasto delle Olimpiadi. Recuperare il bello, promuovere Rocca di Papa e lasciare le infrastrutture alla città è la nostra sfida".



Per il presidente del Coni Giovanni Malagò "i FEI World Championships ai Pratoni del Vivaro sono il successo della credibilità della FISE all'estero. Il presidente del CIO, Thomas Bach, sarà presente ai Pratoni del Vivaro: la miglior dimostrazione di quanto importante sia questa competizione. L'auspicio è quello che i Pratoni siano presto integrati con altre discipline sportive e ad altre iniziative sociali, culturali e commerciali. Abbiamo il dovere di sostenere questa legacy nei confronti di chi, nel 1960, ci regalò l'Olimpiade".

Nel corso della presentazione è stato letto il messaggio inviato da Valentina Vezzali La Sottosegretaria ha evidenziato il fatto che "la collaborazione interistituzionale è stata fondamentale per restituire dignità e funzionalità ai Pratoni del Vivaro, che oggi rappresenta il luogo ideale per ospitare eventi sportivi di respiro internazionale e per promuovere le bellezze dei Castelli romani e tutto il territorio metropolitano. Nella speranza che questa manifestazione si traduca in una grande festa dello sport, dedico ad amazzoni e cavalieri un pensiero sulla simbologia del ferro di cavallo. È un talismano che associato alla forza e alla potenza, che sono caratteristiche tipiche del cavallo, attira la buona sorte. Un auspicio che da rappresentante del governo con delega allo sport faccio mio".

Alessandro Onorato, assessore al turismo e grandi Eventi e sport di Roma Capitale: "Questo evento è l’ennesima prova provata che con la cooperazione tra le istituzioni si può riportare Roma al centro del mondo. E lo sport è in grado di sfruttare al meglio le fantastiche location offerte dalla città e dai suoi dintorni".



I Pratoni si estendono per 120 ettari in una zona di importanza storica, che nel V secolo a.C. fu teatro della Battaglia del lago Regillo, nella quale si contrapposero i Romani e la Lega Latina intorno allo specchio d’acqua, il lago Regillo appunto, successivamente prosciugato. Si trattò di una delle prime importanti vittorie dei Romani e la leggenda narra che l’esito della battaglia fu condizionato dall’apparizione dei mitologici Dioscuri, Castore e Polluce.

Ai Pratoni gareggeranno per primi gli specialisti del concorso completo (15 - 18 settembre) , seguiti da quelli degli attacchi (22 - 25 settembre). Al via un cast di livello assoluto, con tutti i più forti pronti a dare spettacolo in particolare nelle prove più impegnative che da sempre coinvolgono maggiormente il pubblico e gli appassionati in genere: il cross country per il concorso completo di sabato 17 e la maratona di sabato 24 per gli attacchi. Nel concorso completo al via cavalieri e amazzoni di 4 continenti in rappresentanza di 27 nazioni, delle quali 17 potenzialmente eleggibili per la gara a squadre.

Tra i tanti iscritti di gran nome, oltre a diversi medagliati di Olimpiadi, Mondiali ed Europei, spiccano il britannico Oliver Townend, attuale numero 1 del ranking FEI, i tedeschi Michael Junge Sandra Auffarthe la britannica Rosalind Canter, vincitori degli ultimi tre Mondiali, rispettivamente nel 2010, nel 2014 e nel 2018. In gara anche la tedesca Julia Krajewski, vincitrice dell’oro olimpico individuale a Tokyo 2021.

Negli attacchi, dove si gareggerà con i tiri a quattro, la lista dei partecipanti comprende 40 driver di 16 nazioni, provenienti da 3 continenti: il più atteso sarà ovviamente l’australiano Boyd Exell, vincitore delle ultime cinque edizioni dei Mondiali. Tre le donne in gara: le tedesche Mareike Harm e Anna Sandmann e la statunitense Misdee Wrigley Miller.

Nel maggio scorso ai Pratoni si sono disputati i FEI Test Event delle due discipline: un’autentica prova generale dei Mondiali, perfettamente riuscita per la grande soddisfazione di tutti i partecipanti, specie di chi li ha scoperti per la prima volta. Dai due Test Event di maggio, in vista dei Mondiali gli organizzatori si sono prodigati per mettere a punto e migliorare ogni struttura dell’impianto, grazie a un team che dietro le quinte ha lavorato con grande entusiasmo per accogliere al meglio tutti coloro che saranno ai Pratoni.