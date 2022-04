Un pranzo solidale con la protezione civile per il popolo ucraino

Un pranzo solidale con la protezione civile a sostegno del popolo ucraino stremato dalla guerra. L'iniziativa, promossa dall'Avs Cosmos - associazione volontari soccorso, insieme a protezione civile Camelot Him Roma IX Sar e Gea - gruppo emergenza Ari, si terrà il prossimo 24 aprile all'agriturismo L'ultimo colle di via Pontina.

Al costo di 15 euro per gli adulti e 10 per i bambini verrà offerto un pranzo completo di primo, secondo, contorno, bevande e dolce. I fondi raccolti saranno impiegati dalle associazioni di volontari per effettuare un secondo viaggio sino al confine con l'Ucraina per la consegna di beni di prima necessità che incessantemente sono stati raccolti nell'ultimo mese.

Durante la giornata saranno effettuate numerose simulazioni di attività di protezione civile inerenti il montaggio tende, l'anti incendio boschivo e la ricerca e soccorso di dispersi mediante cani da soccorso e manovre in corda oltre a tecniche di recupero dei beni culturali.