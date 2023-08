Da Quarticciolo a Montesacro, un pranzo di Ferragosto per 2000 persone. E Gualtieri suona "Roma nun fa' la stupida"

Quasi 2.000 persone hanno partecipato, in tutti i 15 municipi di Roma, al pranzo di Ferragosto solidale organizzato da Roma Capitale per tutti coloro che sono rimasti in città, sono soli e in alcuni casi anche in condizioni di fragilità.

Il pranzo di Ferragosto a Roma

Il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessora alle politiche sociali e della salute, Barbara Funari, hanno fatto visita a diverse strutture (case di riposo e centri anziani), prendendo parte ai vari pranzi di Ferragosto organizzati da tutti i municipi, in collaborazione con Roma Capitale. Il primo cittadino è passato a salutare i cittadini di Primavalle, Quarticciolo, Centocelle e Alessandrino, ma anche la casa di riposo comunale Roma 3 di Pineta Sacchetti.

Gualtieri suona la chitarra per gli ospiti di una casa di riposo

"Spero che questa tradizione possa essere rinnovata ogni anno - le parole di Gualtieri -. Siamo contenti di vedervi in tanti in questo bellissimo posto. Il senso delle politiche sociali è affrontare insieme sia i momenti brutti sia quelli belli. Essere in compagnia per Ferragosto è importante. Roma è una comunità ed è bello stare qui, con spirito di gioia. Ferragosto per tanti è giornata di vacanza e di viaggi ma chi rimane a Roma non deve sentirsi da solo". Gualtieri ha poi imbracciato una chitarra e intonato "Roma nun fa' la stupida stasera" per gli ospiti della casa di riposo.

"La Roma che ci piace è quella che non lascia soli"

"Voglio ringraziare l’assessora Funari, il dipartimento politiche sociali e alla salute - ha poi detto il Sindaco - i municipi e tutti coloro i quali hanno permesso questo straordinario pranzo diffuso per 2.000 persone in 16 luoghi diversi della città. Una comunità coesa è una comunità più forte, solidale, viva". Per Funari, che è stata in visita anche a Montesacro, nel III municipio, quella del 15 agosto è stata "una tavolata diffusa che ha raggiunto tutti i municipi - ha detto -, la Roma che ci piace è quella che non lascia soli! Grazie a tutti coloro che hanno aiutato per l'organizzazione e alle assessore e agli assessori al sociale dei municipi per l' impegno ed il lavoro di squadra".