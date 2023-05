Da Togliatti a San Lorenzo, la Roma del Giubileo è una città dolente: in 10mila aspettano il pacco alimentare

Si presentano per un pacco alimentare, ma anche per una consulenza psicologica e legale. Chiedono aiuto per trovare casa, per pagare le bollette e l'affitto, vivono in strada, hanno bisogno di cure mediche. Chi ancora conserva condizioni di vita dignitose, con un tetto sopra la testa, combatte con stipendi molto bassi, in nero, sussidi che presto potrebbero venire meno. A Roma, solo intercettate da Nonna Roma, ci sono circa 10.000 persone in stato di povertà.

Le famiglie che chiedono il pacco alimentare a Roma

Queste persone fanno parte del 14% di popolazione romana che versa in condizioni di povertà, censite da Caritas Italiana e inserite nel report 2022. Parliamo di 2.500 famiglie che l'associazione di mutuo soccorso assiste con i pacchi alimentari, alcune delle quali frequentano assiduamente anche gli empori della solidarietà gestiti da Nonna Roma.

Da Togliatti a Bastogi e San Lorenzo: oltre 300 famiglie frequentano gli empori solidali

Nel market di via Palmiro Togliatti, secondo i dati forniti a RomaToday, le famiglie clienti sono oltre 200, mentre a Bastogi (l'ex residence per l'emergenza abitativa di Roma ovest) sono circa 80. Recentemente sta prendendo corpo anche l'attività a San Lorenzo, dove il II municipio ha ceduto in gestione a Nonna Roma un immobile confiscato alla criminalità organizzata: "Presto arriveremo a 50 nuclei" fanno sapere.

La manifestazione del 27 maggio: "Ci vuole un reddito"

Data la situazione, che si intreccia all'emergenza dovuta al rincaro dell'energia e ai sacrifici di migliaia di famiglie per pagare le bollette, l'associazione romana ha lanciato una manifestazione per il 27 maggio a piazza dell'Esquilino, dalle 14.30, per chiedere l'istituzione di un reddito: "Abbiamo incontrato diverse forze politiche - spiega il presidente Alberto Campailla - dal M5S a Sinistra Italiana, dal Pd a Unione Popolare, raccontando come la campagna 'Ci vuole un reddito' che abbiamo lanciato nasca dall'esperienza di tutte quelle realtà nazionali e territoriali che ogni giorno hanno a che fare con povertà e lavoro sfruttato. Reddito, salario minimo, transizione ecologica e giustizia climatica, diritto alla casa, redistribuzione della ricchezza: questi sono stati alcuni dei temi messi al centro del confronto con le forze politiche. Il 27 maggio alziamo teste e voci per dire che vogliamo una vita dignitosa".