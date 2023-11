Povertà a Roma: in 15 anni gli empori Caritas hanno sfamato 12mila famiglie. Il picco a Roma est

All'inizio fu la Cittadella della carità, sulla via Casilina in zona Pigneto. Poi si sono aggiunti Spinaceto, Trionfale, Marconi e Montesacro. Il progetto dell'emporio solidale di Caritas Roma ha ormai 15 anni e in tutto questo tempo ha supportato il reddito di quasi 12mila famiglie, per un totale di quasi 40mila persone. La prima esperienza del genere in Italia per tendere una mano a chi, a causa della crisi, non riesce ad arrivare alla fine del mese.

Gli empori solidali di Caritas a Roma

Il progetto degli empori solidali è stato tra i temi discussi durante il sesto report sulla povertà a Roma, presentato il 13 novembre in Vicariato da Caritas. Un frammento dell'attività dell'associazione pastorale che affonda le radici nell'anno della crisi delle banche statunitensi nel 2008, con ripercussioni in Europa e in Italia. Le famiglie hanno cominciato ad avere sempre più difficoltà a spalmare lo stipendio su quattro settimane, con inflazione e licenziamenti che hanno reso ancor più difficile riuscirci. E così, dopo l'emporio nato nel cuore della Cittadella della carità di via Casilina Vecchia 19, sede storica di Caritas, nel corso degli anni ne sono nati altri quattro, in diversi angoli della Città Eterna.

Dove si trovano

Ad oggi sono presenti sul territorio romano cinque empori, con caratteristiche abbastanza diverse tra loro. Quello centrale al Casilino, nella sede della Cittadella della carità e altri quattro dislocati nei settori della Diocesi: Spinaceto a Roma sud, Montesacro a Roma nord-est, Trionfale a Roma nord, Marconi a Roma sud-ovest. "La differenza sostanziale è nella struttura organizzativa - spiega Caritas - in quelli territoriali l’intera attività organizzativa è affidata alla cura esclusiva di operatori volontari, mentre l’emporio centrale, che ha anche compiti di coordinamento in termini di approvvigionamento di tutti gli altri, ha anche degli operatori dipendenti. Differiscono anche per il servizio ai beneficiari durante gli orari di apertura che, negli empori territoriali, essendo interamente affidato a volontari, ha frequenze settimanali. Queste caratteristiche, unite ad una costante spinta verso l’affidamento territoriale delle opere segno della Caritas diocesana, rappresentano una forte spinta affinché gli empori territoriali siano sempre più strumenti di animazione all’interno dei territori parrocchiali".

In 15 anni aiutate quasi 40mila persone

Dal 2008 al 2023 i cinque empori hanno rilasciato 11.469 tessere ai nuclei familiari, per una copertura totale di 39.229 persone, 18.295 delle quali minori: il 48%. L’emporio “Casilino”, il primo a nascere e quello ritenuto centrale, promosso direttamente dalla diocesi attraverso l’ente gestore Cooperativa “Roma Solidarietà”, è quello che ha avuto il maggior numero di tessete rilasciate: sono state 9.305 (81% del totale), per un totale di 33mila persone sostenute (16mila minori). Montesacro, pur essendo uno degli Empori più recenti, aperto nel 2017, ha rilasciato 777 tessere (1.556 persone), seguito da Spinaceto con 703 (2.506 persone), Trionfale con 368 (1.109 persone) e Marconi con 316 (1.073 persone). Nel periodo 2009-2023, su dati aggregati, gli Empori hanno distribuito 5.466 tonnellate di alimenti in 208.527 accessi. I punti “spesi”, che costituiscono il valore delle merci esposte e sono calcolati non con il prezzo di mercato ma in base alla necessità e alla disponibilità, sono stati 1.090.834 per un valore equivalente di 1,3 euro cadauno.

Le tessere infanzia per chi ha neonati

Caritas tramite il suo sistema di empori solidali prevede anche le "tessere infanzia", riservate a famiglie che hanno uno o più minori di due anni e che oltre ai beni alimentari hanno bisogno di prodotti per neonati: in totale nel corso di 15 anni sono state 3.256 quelle rilasciate, il 28% sul totale. Anche qui, l'emporio più interessato è il "Casilino", dove i prodotti per l'infanzia rappresentano il 31,7% delle richieste complessive.

Nel 2020 anno nero e boom di tessere: quasi 1.800

L'anno record per tessere rilasciate, scorrendo i dati pubblicati a novembre 2023 da Caritas, è stato il 2020, come facilmente immaginabile. L'anno della pandemia che ha messo in ginocchio non solo chi già partiva da condizioni di fragilità, ma anche chi fino a quel momento mai avrebbe immaginato di non riuscire a fare la spesa. In un anno i cinque empori hanno staccato 1.759 tessere, il doppio degli anni precedenti, con Montesacro che ha rappresentato un terzo del totale (580), secondo solo al Casilino con 995. Sopra la media, però, anche i dati del 2022 (966) e 2021 (849), evidenti strascichi del lockdown.

Il 51% degli utenti sono italiani

Infine, la provenienza. Un dato che salta agli occhi è quello della nazionalità prevalente degli utenti degli empori solidali Caritas; il 51% sono italiani, quasi 6mila tessere. La comunità più rappresentata tra le altre è quella nigeriana con 546 tessere, poi quella romena con 533, peruviana con 465, filippina con 463, ucraina con 448, marocchina con 358, bengalese con 296, egiziana con 254 ed ecuadoregna con 183. I cittadini filippini hanno visto un picco di tessere richieste nel 2020, quelli ucraini nel 2022. Nel primo caso può aver inciso l'impossibilità, per molti, di frequentare le abitazioni presso le quali erano impiegati nei lavori domestici. Secondo dati Istat del 2021 a Roma vivono oltre 40mila filippini, il 57% sono donne e lavorano principalmente come domestici, colf e badanti. Mentre, nel caso degli ucraini, ha ovviamente inciso la guerra: a migliaia sono arrivati a Roma da marzo 2022 in poi, in fuga dal conflitto.

"Così coinvolgiamo più enti, persone e istituzioni"

"La costituzione degli empori territoriali ha rappresentato un’evoluzione del progetto stesso - spiega Caritas nel suo rapporto - , arrivando ad un maggiore coinvolgimento di persone, enti e istituzioni, contribuendo ad una maggiore attenzione e sensibilizzazione locale al tema della povertà alimentare. Ma questo progetto, negli anni, ha mostrato alcune criticità rischiando di scivolare nella dicotomia che spesso si crea tra senso ed efficienza, tra pensiero ed azione, tra cultura e pragmatismo, restringendo a volte la cura del primo aspetto per focalizzare gli sforzi sulle quantità, sulla logistica e le sue complessità e sulla sostenibilità. Tutti i servizi attraversano questa criticità ed esserne consapevoli favorisce un maggiore attenzione".