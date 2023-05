Povertà alimentare, la mappa dei quartieri di Roma dove il cibo di qualità è un miraggio

C'è una Roma che risparmia sul cibo per pagare le bollette e una Roma che non può nemmeno accedere facilmente al cibo. E si trova in un'area ben delimitata della città, lontana dal Centro, come facilmente immaginabile. Secondo l'Osservatorio Insicurezza e Povertà Alimentare migliaia di romani non riescono a procurarsi cibo fresco e sano.

L'osservatorio romano sulla povertà alimentare

Il report è promosso dal Cursa, il consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente, insieme a Città Metropolitana di Roma Capitale ed è stato presentato il 19 maggio a Roma con l'assessora all'ambiente e all'agricoltura Sabrina Alfonsi, all'assessora alla scuola Claudia Pratelli e alla consigliera regionale del Pd Marta Bonafoni. Il dato che viene evidenziato con maggiore forza è che in tre municipi della città le famiglie non hanno facilmente a disposizione cibo di qualità a prezzi giusti e questo fa sì che il livello si abbassi e di conseguenza ci rimetta la salute. Per questo viene richiesto il Diritto al cibo all'interno dello statuto della Città metropolitana e del Comune.

I quartieri di Roma dove l'accesso al cibo buono è più difficile

Le zone critiche individuate dall'Osservatorio si trovano, sul territorio di Roma, nei municipi V, VI e VII, il quadrante est della città. Parliamo di Torpignattara, Tor Bella Monaca, Centocelle. Impressionante il divario con altre zone, come quelle che si trovano nei municipi I, VIII, XII e XV dove l'accessibilità al cibo di qualità è definita "alta": sono i quartieri del centro storico, dell'Appia Antica, Ostiense-Garbatella, Monteverde e Gianicolense. L'accessibilità "molto alta" è tra i Parioli e Flaminio, due quartieri dove il reddito medio delle famiglie raggiunge i parametri più alti a Roma: in quello spicchio di Città Eterna si guadagna il 21% in più rispetto a quanto sarebbe necessario per mantenere una diate sana. Nelle zone critiche, invece, il dato è drammaticamente opposto: per permettersi la spesa di qualità, a Roma est dovrebbero guadagnare il 115% in più del normale.

Le richieste dell'osservatorio: il diritto al cibo

“L’Osservatorio, assieme alle associazioni del Terzo Settore, ha elaborato un documento di raccomandazioni politiche per i policy-makers - ha spiegato Davide Marino, responsabile dell'Osservatorio e docente universitario - dieci proposte di innovazione politica per migliorare l’accesso al cibo e il funzionamento del sistema di assistenza alimentare sul territorio di Roma e della Città metropolitana. La prima proposta, prioritaria allo sviluppo delle altre, riguarda l’inserimento del Diritto al Cibo nello Statuto del Comune di Roma e della Città metropolitana. È un passo fondamentale per trasformare il paradigma da un approccio basato sulla carità e l’assistenzialismo a un approccio basato sul diritto a un’alimentazione sana e sostenibile”.

"La sana alimentazione per i minori va garantita"

Segue poi, il tema “Prima i minori”: garantire la continuità del diritto ad una sana alimentazione per l’infanzia delle fasce sociali svantaggiate, fornendo un servizio paragonabile a quello della mensa scolastica anche nei periodi in cui non è prevista la frequenza. E ancora: filiere accessibili con una rete sostenuta da fondi pubblici e privati, educazione al cibo e al consumo responsabile, no alle diseguaglianze territoriali per garantire negozi e mercati di qualità ovunque, miglioramento dell'aiuto con sistemi di tracciabilità, miglioramento della logistica. Infine, a punto 10, si chiede di “innovare i bandi” per l’acquisto delle derrate alimentari, in modo da favorire la distribuzione di un cibo che sostenga una corretta alimentazione.