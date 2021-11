Coronavirus, il Lazio si prepara alla quarta ondata: più posti letto negli ospedali, terze dosi e cure monoclonali

Il Lazio si prepara alla quarta ondata di Coronavirus. Se da una parte l'assessore alla sanità Alessio D'Amato ha assicurato che l'intero territorio regionale non tornerà in zona gialla, d'altra c'è da fare i conti con il numero di ricoverati (gravi e non) in aumento, senza dimenticare la situazione di Aprilia, comune al confine tra la provincia di Roma e Latina, che tornerà ad utilizzare le mascherine all'aperto per i troppi positivi registrati negli ultimi giorni.

La Regione, per limitare i contagi, già da tempo si sta muovendo e punta forte su due strade: il richiamo del vaccino e l'utilizzo degli anticorpi monoclonali. L'obiettivo e quello di vivere un Natale in sicurezza. Da qualche giorno, nel Lazio, è scattato infatti il ritorno allo scenario 2, ossia quello del rafforzamento dei posti letto per i malati Covid.

Coinvolti, gli ospedali Spallanzani, Gemelli e Umberto I, De Lellis di Rieti, Spaziani di Frosinone, Belcolle di Viterbo, Santa Maria Goretti di Latina. I posti letto ordinari da mille, passeranno a 1.500, mentre quelli in terapia intensiva da 150 a 250. Letti che, nella speranza che non saranno occupati a breve, ma che sottolineano come il sistema sia pronto eventuali impennate di malati.

Stando ai dati Agenas, va comunque sottolineato, il Lazio si difende. L'area non critica degli ospedali è al 9% (la soglia è al 15), mentre le terapie intensive sono all'8 (la soglia è a 10). Le mosse per tamponare il contagio, però, non riguardano solo l'aumento della flotta dei posti per i malati o quelli di degenza. Anzi.

Da oggi, è attivo il portale per prenotare la terza dose di vaccino anti Covid per il over 40. E, novità, sempre dal 17 novembre verrà attivato il numero telefonico riguardante il triage per gli anticorpi monoclonali per over 65.

Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia: "Nel Lazio parte oggi il triage telefonico al numero 800.118.800, rivolto a over 65 anni appena riscontrata la positività a Covid-19, per la valutazione all'arruolamento per somministrazione di anticorpi monoclonali che avverrà presso uno dei 15 centri o anche a domicilio secondo le indicazioni cliniche". La missione è chiara: ridurre al minimo lo stress sulla rete ospedaliera, tenere botta in questa quarta ondata e passare un Natale senza restrizioni.