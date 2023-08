Meloni diventa suora. A Roma l'ultima opera di Harry Greb dopo le dichiarazioni di Giambruno

Dopo il murales ROMELV di Anonimo74 dedicato al nuovo attaccante della Roma, il Rione Monti diventa ancora una volta teatro di street art. Stavolta però si cambia totalmente tematica con il poster di Harry Greb “Il Buon Consiglio”.

Il poster

Il poster di Harry Greb si trova in via del Buon Consiglio e vede protagonista Giorgia Meloni. La Premier è raffigurata vestita da suora mentre davanti a lei un uomo che regge un drink le offre una pillola (droga sintetica, ndr). Sul poster appare la scritta “Open your Minds – Se eviti di ubriacarti…”. L'artista ha pubblicato la sua opera sui social con l'hastag #Rispettoperledonne.

Il riferimento

Il" Buon Consiglio" di Harry Greb è un chiaro riferimento alle polemiche nate dopo le frasi sullo stupro di Palermo e Caivano espresse da Andrea Giambruno conduttore, giornalista e compagno di Giorgio Meloni: “Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Certo che se tu vai a ballare, hai tutto il diritto di ubriacarti, certamente questo è assodato, non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento, come dice Senaldi, nessun tipo di inciampo, però se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti di incorrere in determinate problematiche e poi rischi effettivamente che il lupo lo trovi”.

Giambruno si è poi giustificato: “Mi sono permesso di dire ai giovani, ragazzi e ragazze, senza distinzioni di genere di non uscire apposta per ubriacarsi e drogarsi di fare attenzione perché purtroppo il malintenzionato lo trovi”, per poi specificare che la Meloni “non si è mai permessa di dirmi cosa dire”.