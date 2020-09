Coronavirus, 16 casi totali al drive in di Fiumicino. Gli ultimi tre di ritorno da una gara di body building a Malta

Tre nuovi positivi al coronavirus individuati all'aeroporto di Fiumicino, tramite le attività di tracciamento avviate nell'apposito drive in dello scalo romano aperto dal 1 settembre. Si tratta di due uomini e una donna, di ritorno da una competizione internazionale di body building, la Diamond Cup, svoltasi a Malta il 29 e 30 agosto.

Nella giornata di ieri, mercoledì 2 settembre, ne erano stati registrati sei, due a Fiumicino, un italiano e uno spagnolo di rientro dalla Spagna, e quattro a Ciampino, un italiano e due spagnoli provenienti da Madrid e un indiano da Atene. Tutti i viaggiatori sono risultati asintomatici e posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale. In totale, fa sapere l'assessorato alla Salute della Regione Lazio, sono stati effettuati 2mila tamponi in due giorni, da quando il drive in è stato aperto, test che hanno permesso di individuare 16 positivi.

I nuovi casi di Covid a Roma e nel Lazio

Sono 154 invece i nuovi casi di coronavirus nel Lazio, registrati nelle ultime 24 ore su un totale di 11mila tamponi effettuati. Di questi 111 nella Capitale e 27 nella sua provincia, secondo i dati forniti dalle singole Asl del territorio. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna.