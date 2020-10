Ama, due positivi al covid nella sede di Dragona: locali sanificati, in corso il contact tracing 

Due nuovi casi positivi al coronavirus rilevati tra il personale Ama. Si tratta di contagi accertati tra i lavoratori della sede di via dei Romagnoli a Ostia, nel X municipio. Secondo quanto si apprende dalla stessa azienda, si tratterebbe di positivi riscontrati a distanza di oltre 14 giorni l'uno dall'altra, e quindi l'ipotesi è che non siano correlati.

Vi è poi un terzo caso sospetto, ancora in corso di verifica. Il dipendente si trova comunque in quarantena ed era impiegato sempre in viale Romagnoli ma nei locali dell'autorimessa. Si tratterebbe di un link di contagio familiare. L'azienda ha provveduto nelle scorse ore ad attuare il protocollo sanitario previsto. Nelle sedi interessate sono già stati sanificati locali e mezzi e, contestualmente, è stato avviato il tracciamento dei contatti in relazione ai casi accertati.

Sui nuovi contagi commenta Flavio Vocaturo del Pd Ama. "C'è preoccupazione per i dipendenti Ama positivi. Siamo in attesa di tutti gli accertamenti della Asl. Nel frattempo Ama prenda le dovute precauzioni e metta in sicurezza gli operatori e tutte le persone che frequentano la struttura, per proteggere loro e le loro famiglie. C'è bisogno di intervenire immediatamente e fare i tamponi a tutti i dipendenti Ama partendo dalla sede di Romagnoli e intensificare le sanificazioni di mezzi, spogliatoi e strutture di servizio".