Rubinetti all'asciutto per lavori di manutenzione. Disagi previsti per l'intera giornata

Servono interventi di manutenzione straordinaria per migliorare il servizio di fornitura idrica. Ed è per questo che, per l’intera giornata di venerdì 28 luglio, molti abitanti del municipio XI si troveranno senz’acqua.

Orari e strade interessate dal disservizio

Il disservizio, inizialmente previsto dalle ore 8 alle ore 20, con una successiva comunicazione di Acea Ato2, è stato prolungato fino alle ore 22 della serata del 28 luglio. La sospensione del servizio idrico può comportare totale mancanza d’acqua o abbassamenti di pressioni in alcune zone. Le strade interessate sono Via Pietro Maroncelli, Via Francesco Calzolaio, Via Luigi Angeloni, Via Livio Mariani, Via Nicola Laurantoni, Via Enrico Pallini, Via Pietro Frattini, Via Ignazio Ribotti, Via degli Orti Spagnoli, Via Giuseppe Sirtori. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Dove sono le autobotti

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in Via Pietro Maroncelli angolo Via Ignazio Ribotti. Acea Ato 2 ha previsto anche casi di “effettiva e improrogabile necessità” per i quali “potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335”.