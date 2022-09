Partorisce la bambina nell’androne di un palazzo: ad assisterla il marito e due condomini

La nascita di un figlio è un giorno difficile da dimenticare. Qualsiasi genitore può sostenere che, quell'occasione, rappresenti un momento unico. Sono pochi, però, quelli che possono dichiararlo dopo aver vissuto l’esperienza capitata ad una coppia di Portonaccio. Perché, in quel caso, il parto è avvenuto nell’androne del palazzo.

“La bambina si chiama Evi, sta bene ed ora si trova con la mamma all’ospedale Pertini” ha raccontato Fabio Prodosmo, il papà della neonata, raggiunto telefonicamente da Romatoday. Sono trascorse poche ore dalla nascita della piccola, avvenuta alle ore 15.40 di venerdì 16 settembre. Un parto che è avvenuto in circostanze che raramente capita di raccontare. Al piano terra di un palazzo, davanti la porta di un ascensore.

Il racconto del padre

“La mattina eravamo andati a fare un monitoraggio all’ospedale Casilino e Silvia, mia moglie, aveva una dilatazione di tre centimetri. Ci hanno rimandato a casa ed io sono andato a prendere l’altro figlio, Alain, a scuola”. Al ritorno a casa però, al signor Prodosmo, si è prospettata una scena del tutto inattesa. “Ho trovato mia moglie in bagno che aveva incominciato ad avere le prime contrazioni”. Da allora è partita la corsa verso l’ospedale che, però, è stato raggiunto solo dopo la nascita della piccola Evi.

Il parto nell'androne

Il parto è avvenuto nell’androne del palazzo perché “una volta uscita dall’ascensore, Silvia non aveva più la forza per camminare” ha raccontato il marito, che a quel punto, chiamata l'ambulanza, racconta d'aver cominciato a calcolare l’intervallo delle contrazioni, passate rapidamente da cinque a tre minuti. Ma non è stato necessario comunicarle al personale paramedico perchè il parto della signora Silvia, con l'aiuto del marito e di “Amelia Maiuolo e Francesco Bianco”, un paio di condomin che sono accorsi attirati dalle grida, è avvenuto senza particolari complicazioni.

Momenti lunghi una vita

“Evi è uscita in maniera del tutto naturale, io mi sono premurato di prenderla tra le mani per evitare che scivolasse sul pavimento dove era sdraiata Silvia– ha spiegato il papà della neonata – fatto questo le ho battuto dei colpetti sulla schiena, con due dita, perchè appena uscita non sembrava respirasse. L'operazione è stata ripetuta, nel corso di secondi che sembrano dilatarsi all'infinito, finché ”ha raccontato il signor Prodosmo, “ha cominciato a piangere”. Il segnale che tutti attendevano.

Il lieto fine

L’arrivo dell’ambulanza è stato successivo. “Sono arrivati qualche minuto dopo il parto, non saprei dire con esattezza quanti, forse una decina. E mia moglie, anche se avevamo chiesto che venisse ricoverata al Casilino, è stata trasportata al Pertini, perché era più vicino”. La bambina, monitorata qualche ora per verificare l’insorgenza d’infezioni che l’ambiente non sterile poteva lasciare supporre, sta bene. “Vorrei ringraziare i miei due condomini, che sono un chirurgo ed un audiometrista” ha concluso il padre della piccola Evi. Protagonista, suo malgrado, di un evento che ha reso il parto della signora Silvia un evento unico. Da raccontare ai giornali che, con un po' di emozione, volentieri ne scrivono,