Porto Fluviale, il commissario europeo in visita al cantiere per la rigenerazione

Un bene pubblico restituito alla città dove sorgeranno nuove case popolari. Parliamo degli ex magazzini tributari al Porto Fluviale, divenuti poi una caserma, dove sono in corso i lavori per il recupero dell’edificio. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere Pnrr insieme al commissario europeo per l’azione per il clima, Wopke Hoekstra.

Il progetto

Al posto dell’ex caserma, poi occupata da persone e famiglie in difficoltà, verranno realizzate residenze Erp ma non solo. Al piano terra sorgeranno spazi a servizio del quartiere coerenti ai principi di economia circolare e di vicinato per la comunità, sulla terrazza un giardino fotovoltaico che potrà consentire l’attivazione di una comunità energetica. Ci sarà posto anche per un mercato a km 0, sportello antiviolenza, usi civici, attività di didattica, conservando le attività già presenti.

Prima di avviare il cantiere, il Campidoglio ha dovuto risolvere anche il problema dei 54 nuclei che popolavano gli ex magazzini dal 2003, provenienti da oltre una decina di Paesi differenti. Una volta verificati i requisiti sociali ed economici, hanno lasciato spontaneamente la struttura per consentire l’apertura del cantiere e farne ritorno da assegnatari.

Il sopralluogo

Gualtieri ha voluto mostrare al commissario Hoekstra il cantiere della Rec House di via del Porto Fluviale 10, per il recupero partecipato del patrimonio artistico e sociale dell'immobile. "Abbiamo colto l'occasione di mostrare, al commissario europeo per l'azione per il clima, Wopke Hoekstra, uno dei cantieri del Pnrr che sta lavorando su edilizia sociale e verde – ha detto il primo cittadino di Roma all’agenzia di stampa Dire - questo è un esempio bellissimo di efficienza e transizione energetica ed è un piacere dare conto della messa a terra degli investimenti".

Case popolari, quindi, non solo in periferia: "Noi realizziamo case popolari anche nel centro – ha continuato Gualtieri - perché è importante che l'edilizia residenziale pubblica sia diffusa in tutta la città. Il grande vantaggio è che qui si realizza una grande piazza, aperta a tutto il quartiere, diventando un punto di riferimento. E poi si realizza una comunità energetica che renderà l'edificio autosufficiente e che consentirà di dare energia a chi ne ha più bisogno. La transizione energetica richiede investimenti, partecipazione e condivisione e deve diventare un modello che si diffonde in tutta la città. Questo secondo me è un bel caso di come le risorse europee possono fare la differenza e innescare processi positivi".

"È un grande piacere tornare in questa città splendida, parte del mio cuore – ha detto alla Dire il commissario Hoelstra – è una gioia tornare qui, in particolare con il grande mio amico sindaco. Continuiamo a incontrarci, a parlare di politica europea e di ciò di cui i cittadini hanno bisogno. È bello vedere come i progetti che immaginiamo a livello europeo funzionano nella pratica. Qui vediamo un esempio di come combinare una città vivibile con l'innovazione e l'impegno in favore del 'greening' (nel rispetto del clima e dell'ambiente, ndr). Questa combinazione è importante e necessaria. Tornerò quando tutta la costruzione sarà completata".