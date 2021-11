Più spazio sui bus, l’ordinanza sui trasporti riapre la porta anteriore

Stretti e contriti dentro i bus, mascherati sì, ma senza alcun distanziamento tra gli utenti. È la condizione in cui viaggiano ogni giorno migliaia di cittadini romani, pressati all’interno delle vetture in cui si fa economia di spazio, in barba alle normative Covid.

Se gli utenti possono infatti salire a bordo dalle porte centrali e posteriori, in pandemia quelle anteriori sono invece off limits, contingentate con nastri isolanti, catenelle o cartelli che impediscono agli utenti di guadagnare spazio e aria nei pressi del cabinotto del conducente.

Quello spazio però, torna ora agibile grazie al documento sottoscritto nelle ultime ore dal Ministero della Salute e quello delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, per cui anche la porta anteriore dei bus sarà transitabile dagli utenti.

Il provvedimento dispone infatti nuove misure di prevenzione per treni, taxi e ncc, coinvolgendo anche i mezzi di trasporto urbano a Roma, tra cui i bus. Torna così in uso anche la porta anteriore, quella vicina al conducente, sempre separata da un pannello divisorio per proteggere autista e passeggeri.

Oltre alla sanificazione dei mezzi pubblici almeno una volta al giorno, l'ordinanza stabilisce che "Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale. In subordine", si legge nell'ordinanza firmata dai ministri Speranza e Giovannini, con "la possibilità di utilizzare la porta in prossimità del conducente deve essere necessariamente accompagnata dall’installazione di un apposito separatore protettivo dell’area di guida".