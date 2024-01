Pontina, cinque giorni di chiusure. Tutte le informazioni

Cinque giorni di possibili disagi sulla Pontina. La SR 148, gestita da Anas, dalla sera di lunedì 29 gennaio 2024 alla notte del 2 febbraio, dalle ore 22 alle ore 5, sarà chiusa al traffico sulle due carreggiate nel tratto tra il km 28 e 800 e il km 27 e 400, nel territorio di Pomezia.

Nell'ordinanza di Anas si spiega che nel tratto "prospiciente via Poma nel Comune di Pomezia si deve procedere al completamento dei lavori del nuovo cavalcavia pedonale". "Pertanto, ai fini della sicurezza stradale, si deve procedere alla chiusura delle carreggiate in entrambi i sensi di marcia con l'obbligo di uscita per il traffico sull'asse principale della Pontina ed utilizzo delle complanari di Pomezia come percorso alternativo, nei giorni dal 29/01 al 02/02 dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del giorno successivo".

L'ordinanza prevede la chiusura al traffico su SS 148 PONTINA dal km 28+820 al km 27+400, direzione Roma, su tutte le corsie, chiusura della carreggiata con obbligo di uscita al Km 28 820 sulla complanare di Pomezia, compreso la gestione del traffico sulla complanare con movieri, a partire dal 29/01/2024 fino al 2/02/2024 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 05:00 del giorno successivo; interesserà tutti gli utenti.

E ancora la chiusura al traffico su SS 148 PONTINA dal km 27+400 al km 28+200, Direzione Terracina, su tutte le corsie, chiusura della carreggiata con obbligo di uscita al Km 27 400 sulla complanare di Pomezia, compreso la gestione del traffico sulla complanare con movieri, a partire dal 29/01/2024 fino al 2/02/2024 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 05:00 del giorno successivo.