Lavori a ponte Matteotti. Cambia il percorso delle linee bus

Per consentire il rifacimento della pavimentazione della sede tranviaria, dalle ore 7.00 di lunedì 4 marzo e fino al termine dei lavori previsti il 16 marzo, verrà chiusa la carreggiata centrale (corsia tranviaria) di ponte Matteotti, tra Prati e il quartiere Flaminio, in entrambi i sensi di marcia. E dalle 21.00 dell’11 alle ore 5.30 del 12 marzo e dalle 21.00 del 12 marzo alle ore 5.30 del 13, l'intero ponte sarà chiuso. Atac modificherà dunque il percorso delle linee bus.

Linea 19NAV direzione Porta Maggiore: normale itinerario fino a piazza delle Cinque Giornate, lungotevere Michelangelo, viale Giulio Cesare, via Marcantonio Colonna, via Cicerone, piazza Cavour, via Vittoria Colonna, Ponte Cavour, lungotevere in Augusta, Passeggiata di Ripetta, lungotevere Arnaldo da Brescia, via Azuni, normale percorso fino a via dei Reti, viale dello Scalo di San Lorenzo (corsia promiscua), piazza di Porta Maggiore; direzione piazza Risorgimento: piazzale Labicano (fuori corsia tram), viale dello Scalo di San Lorenzo (fuori corsia tram), largo Settimio Passamonti, via dei Galli, via dei Reti, normale percorso tranviario fino a viale delle Belle Arti, viale Tiziano, via Fratelli Archibugi, via Flaminia, piazzale Belle Arti, via Flaminia (corsia tram), via Azuni, Ponte Matteotti (corsia promiscua), normale percorso.

Dalle ore 21.00 di lunedì 11 marzo a fine servizio e dalle ore 21.00 di martedì 12 marzo a fine servizio. Direzione piazza Risorgimento: da Via Azuni, lungotevere delle Navi, Ponte Risorgimento, lungotevere delle Armi, piazza delle Cinque Giornate, normale percorso.



Linea 89 direzione via Bressanone: normale percorso fino a piazza delle Cinque Giornate, lungotevere Michelangelo, viale Giulio Cesare, via Marcantonio Colonna, via Cicerone, piazza Cavour, via Vittoria Colonna, Ponte Cavour, lungotevere in Augusta, Passeggiata di Ripetta, lungotevere Arnaldo da Brescia, via Azuni; direzione piazzale Clodio: da via Azuni prosegue su Ponte Matteotti (corsia promiscua), normale percorso.

Dalle ore 21.00 di lunedì 11 marzo a fine servizio e dalle ore 21.00 di martedì 12 marzo a fine servizio

Direzione piazza Risorgimento: da Via Azuni, lungotevere delle Navi, Ponte Risorgimento, lungotevere delle Armi, piazza delle Cinque Giornate, normale percorso.

Linea 490 direzione stazione Tiburtina: normale percorso fino a piazza delle Cinque Giornate, lungotevere Michelangelo, viale Giulio Cesare, via Marcantonio Colonna, via Cicerone, piazza Cavour, via Vittoria Colonna, Ponte Cavour, lungotevere in Augusta, Passeggiata di Ripetta, lungotevere Arnaldo da Brescia, via Azuni; direzione Cornelia: da via Azuni, prosegue su Ponte Matteotti (corsia promiscua), normale percorso.

Dalle ore 21.00 di lunedì 11 marzo a fine servizio e dalle ore 21.00 di martedì 12 marzo a fine servizio

Direzione Cornelia: da via Azuni, lungotevere delle Navi, Ponte Risorgimento, lungotevere delle Armi, piazza delle Cinque Giornate, normale percorso.

Linea 495 direzione stazione Tiburtina: normale percorso fino a lungotevere delle Armi, lungotevere Michelangelo, viale Giulio Cesare, via Marcantonio Colonna, via Cicerone, piazza Cavour, via Vittoria Colonna, Ponte Cavour, lungotevere in Augusta, Passeggiata di Ripetta, lungotevere Arnaldo da Brescia, via Azuni, normale percorso; direzione Valle Aurelia: normale percorso.

Linea 590 direzione piazza di Cinecittà: normale percorso fino a piazza delle Cinque Giornate, lungotevere Michelangelo, viale Giulio Cesare, via Marcantonio Colonna, via Cicerone, piazza Cavour, via Vittoria Colonna, Ponte Cavour, lungotevere in Augusta, Passeggiata di Ripetta, lungotevere Arnaldo da Brescia, via Azuni; direzione piazza Risorgimento: da via Azuni, prosegue su Ponte Matteotti (corsia promiscua), normale percorso.

Dalle ore 21 di lunedì 11 marzo a fine servizio e dalle ore 21.00 di martedì 12 marzo a fine servizio

Direzione piazza Risorgimento: da via Azuni, lungotevere delle Navi, Ponte Risorgimento, lungotevere delle Armi, piazza delle Cinque Giornate, normale percorso.

Linea 628 direzione via Cesare Baronio: normale percorso fino a lungotevere delle Armi, lungotevere Michelangelo, viale Giulio Cesare, via Marcantonio Colonna, via Cicerone, piazza Cavour, via Vittoria Colonna, Ponte Cavour, lungotevere in Augusta, Passeggiata di Ripetta, lungotevere Arnaldo da Brescia, via Azuni; direzione via Volpi: normale percorso.

Linea C3 direzione stazione Tiburtina: normale percorso fino a Lungotevere delle Armi, lungotevere Michelangelo, viale Giulio Cesare, via Marcantonio Colonna, via Cicerone, piazza Cavour, via Vittoria Colonna, Ponte Cavour, lungotevere in Augusta, Passeggiata di Ripetta, lungotevere Arnaldo da Brescia, via Azuni; direzione Cimitero Flaminio: normale percorso.

Linea n3d direzione piazzale Ostiense: normale percorso fino a piazza delle Cinque Giornate, lungotevere Michelangelo, viale Giulio Cesare, via Marcantonio Colonna, via Cicerone, piazza Cavour, via Vittoria Colonna, Ponte Cavour, lungotevere in Augusta, Passeggiata di Ripetta, lungotevere Arnaldo da Brescia, via Azuni.

Linea n201 direzione piazza Venezia: normale percorso fino a lungotevere delle Armi, lungotevere Michelangelo, viale Giulio Cesare, via Marcantonio Colonna, via Cicerone, piazza Cavour, via Vittoria Colonna, Ponte Cavour, lungotevere in Augusta, Passeggiata di Ripetta, lungotevere Arnaldo da Brescia, via Azuni; direzione via A. Conti: normale percorso.

Linea nMA da inizio servizio di martedì 5 marzo a cessate esigenze - direzione stazione metro Anagnina: normale percorso fino a piazza delle Cinque Giornate, lungotevere Michelangelo, viale Giulio Cesare, via Marcantonio Colonna, via Cicerone, piazza Cavour, via Vittoria Colonna, Ponte Cavour, lungotevere in Augusta, Passeggiata di Ripetta, lungotevere Arnaldo da Brescia, via Azuni; direzione Cornelia: da via Azuni, prosegue su Ponte Matteotti (corsia promiscua), normale percorso.

Intero servizio dei giorni 12 e 13 marzo

Direzione Cornelia: da via Azuni, lungotevere delle Navi, Ponte Risorgimento, lungotevere delle Armi, piazza delle Cinque Giornate, normale percorso.