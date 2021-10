Ponte di Ferro chiuso: i percorsi alternativi e i mezzi pubblici per raggiungere la zona

Chiuso al traffico il tratto stradale che va da via Antonio Pacinotti a via del Commercio

La chiusura del ponte dell'Industria, meglio conosciuto dai romani come "ponte di Ferro", rappresenta un grave problema per la viabilità della zona. La struttura infatti collega il quartiere Portuense - Marconi con Ostiense. E' un ponte di passaggio strategico per molti quartieri per passare da Roma sud ovest a Roma sud est.

Da questa mattina sono in corso le verifiche sulla staticità dopo l'incendio della scorsa notte. Il ponte non è crollato, ma i vigili del fuoco temono che il calore abbia minato la stabilità della struttura. In questo caso la chiusura potrebbe protrarsi a lungo. Chiuso al traffico è in particolare il tratto stradale che va da via Antonio Pacinotti a via del Commercio.

I mezzi pubblici

Per raggiungere Ostiense senza automobile le linee di superficie sono: 23, 280, 715, 716, 769, 792. Ci sono poi tre linee metro: Garbatella e Basilica San Paolo. C'è il capolinea della Roma Lido a Piramide e la stazione Ostiense della linea Fl1.

I percorsi alternativi

Si studiano già percorsi alternativi.

Per i cittadini di Marconi (in particolare quelli più vicini alla zona di piazzale della Radio e quindi al centro) o per quelli provenienti da Portuense (che passano quindi per piazzale della Radio) per andare a Ostiense una delle possibilità è quella di passare per Ponte Testaccio e da lì, dopo aver attraversato Testaccio, arrivare a Ostiense.

Per chi proviene da sud ed è diretto a Ostiense, proveniendo da fuori Roma verso il centro si può svoltare in via Temistocle Calzecchi Onesti e da lì usare viale di San Paolo per raggiungere via Ostiense.

Per chi proviene da Lungotevere degli Inventori per raggiungere Ostiense si può prendere ponte Marconi e poi svoltare per lungotevere San Paolo e da lì prendere via Ostiense.

NON UTILIZZABILE un ulteriore percorso, molto conosciuto dai cittadini della zona.Se infatti si supera Ponte Marconi si può percorrere lungotevere di Pietra Papa e poi luntotevere Gassman per uscire esattamente in via del Porto Fluviale. Al momento però quel tratto di strada è chiuso al traffico: la strada è riaperta infatti solo da via del Commercio.