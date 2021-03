Ponte di Ariccia, al via i lavori di consolidamento

Al via gli interventi di consolidamento strutturale e conservativo del ponte monumentale Pio IX di Ariccia. Le attività hanno avuto inizio con la fase di cantierizzazione che al momento non interesserà la sede stradale. I primi interventi infatti riguarderanno le facciate esterne e l’area sottostante il ponte, senza limitazioni al transito. Successivamente si procederà con la lavorazioni nella parte superiore e scatterà il provvedimento di chiusura al transito in entrambe le direzioni.

Tale intervento è il risultato di un atto di transazione tra Comune e Anas attraverso il quale Anas ha preso in carico gli interventi dell’opera del Comune. L’investimento complessivo dell’intera opera è pari a 5,5 milioni di euro. “Avviamo lavori importanti per un ponte storico – ha dichiarato l’Ingegne Marco Moladori, Responsabile Struttura Territoriale Lazio – un’attività resa possibile grazie alla sinergia e collaborazione con il Comune di Ariccia, che ha garantito una grande attenzione per il territorio.

Gli interventi previsti sono necessari per tutelare un’infrastruttura di grande valore e importante collegamento tra la zona dei Castelli Romani e la capitale. Naturalmente l’impegno di Anas è quello di ridurre al minimo il disagio e a tal proposito abbiamo migliorato la viabilità comunale che sarà interessata dai percorsi alternativi in occasione della chiusura del ponte.”

Soddisfatto il Sindaco del Comune di Ariccia Gianluca Staccoli: “Prendono finalmente il via i lavori di consolidamento del Ponte Pio IX. Si tratta di un intervento atteso da molti anni che metterà in sicurezza uno dei simboli della nostra Città. Siamo al lavoro con Anas con l’obiettivo di ridurre al massimo i disagi per i cittadini residenti, gli ospiti e le attività produttive”.

Grazie a questo intervento Anas potrà conservare e preservare lo storico ponte monumentale di Ariccia che vide la sua prima realizzazione nel 1847 su progetto dell’architetto Giuseppe Bartolini. L’opera commissionata da Papa Pio IX, da cui prende il nome, svolge un ruolo di primaria importanza per il collegamento della comune di Ariccia con la città di Roma.

La durata prevista della prima fase dei lavori è di 90 giorni.

La pianificazione delle attività ha avuto come priorità la riduzione dei disagi alla circolazione stradale sul territorio del comune di Ariccia e su quelli limitrofi, al fine di non recare danno all’economia locale, potenziando le viabilità alternative, mediante l’esecuzione di opere di risanamento del piano viabile e di rifacimento della segnaletica orizzontale, riducendo al massimo le possibili interferenze con il traffico.

In particolare gli interventi di ripristino sono stati eseguiti sulle seguenti strade indicate come viabilità alternativa nel periodo di chiusura del ponte: in zona nord (Via Volterra, Via P. Chigi, Via della Selvotta, Via dell'Uccelliera, Via Lega Latina, Via Marinelli); in zona sud (Via della Stella).