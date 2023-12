Festa Immacolata: l'omaggio dei vigili del fuoco alla Madonna di piazza di Spagna. Il video

Uno storico appuntamento dell'8 dicembre. Alle 7.00 di stamattina i vigili del fuoco hanno deposto la corona di fiori sulla statua della Madonna in Piazza di Spagna, a Roma. La cerimonia ha visto la presenza del capo del corpo nazionale Carlo Dall'Oppio, del direttore per l'Emergenza Marco Ghimenti e del comandante di Roma Adriano De Acutis. A deporre la corona è stato Vincenzo Morgia, il caporeparto dei vigili del fuoco più anziano del comando di Roma, che ha salito gli oltre 100 gradini dell’autoscala fino a 27 metri d’altezza per posizionare l’omaggio floreale tra le braccia della statua.

L'omaggio all'Immacolata dei pompieri romani

Dal 1949 i Vigili del fuoco romani hanno l’onore di deporre tra le braccia della Madonna un omaggio floreale dopo una scalata di trenta metri. Alla ben nota destrezza e abilità dei Vigili romani, con a capo Don Michelangelo Caetani, fecero ricorso, nel 1856, le autorità pontificie per un incarico che esulava completamente dalla loro ordinaria attività professionale. Si trattava di un opera ardimentosa: innalzare in piazza di Spagna un’alta colonna in marmo, monumento voluto da Pio IX a ricordo dell’Immacolato concepimento di Maria Vergine, proclamato in Vaticano dalla stessa Santità l’8 dicembre 1854.

L’intero corpo dei Vigili del fuoco fu mobilitato per procedere nell’ardua operazione e il 18 dicembre 1856, in soli trenta minuti, la colonna marmorea venne posizionata in verticale nel suo perenne basamento. Lo straordinario lavoro, sotto la direzione artistica dell’Architetto Cavalier Paoletti, fu possibile grazie all’impiego di una speciale macchina ideata e costruita dal pompiere Gioacchino Machi con la collaborazione dei suoi colleghi.

Vista la bravura dimostrata dagli uomini del Corpo venne loro riservato l’onore di collocare in cima alla maestosa colonna la bellissima statua bronzea dell’Immacolata, opera dello scultore modenese Giuseppe Obici, il 5 agosto 1857. Il Comandante Caetani, al termine del prodigioso lavoro che i suoi vigili avevano svolto, pensò di ricordare l’evento e gratificarli con una medaglia che ricordasse l’impresa.

Rivoltosi al facente funzioni, Senatore di Roma Don Vincenzo Colonna, il comandante propose di dare un riconoscimento a quei pompieri, questi, desideroso di premiare le lodevoli gesta, commissionò una medaglia d’argento per tutti coloro che avevano collaborato volontariamente e gratuitamente all’innalzamento della Colonna in onore dell’Immacolata Concezione. Giunse perfino a far pressione affinché il Ministro dell’Interno decretasse che detti vigili potessero indossarla sulle proprie uniformi.

In occasione dei festeggiamenti mariani dell’8 dicembre la gente prese a raccogliersi attorno al monumento di piazza di Spagna e la folla dei fedeli andò intensificandosi sempre più fino ad assumere, nel 1948-49, le proporzioni di oggi.

Il Vicariato di Roma e la Pontificia Accademia dell’Immacolata incaricarono allora il Comando dei vigili del fuoco di valutare se fosse stato possibile deporre dei fiori direttamente presso la statua della Madonna posta in cima alla colonna. I Vigili del fuoco, che tanta parte e tanto merito avevano avuto nella storia di questo significativo monumento, risposero con entusiasmo a tale proposta e da allora, 8 dicembre 1949 (da questa data in modo continuativo poiché, tuttavia, vi sono tracce di occasioni similari nel passato e di deposizioni antecedenti il secondo conflitto mondiale), rinnovano annualmente la scalata di trenta metri per deporre tra le braccia dell’Immacolata l’omaggio floreale.