Festa Immacolata: l'omaggio dei pompieri romani alla statua della Madonna di piazza di Spagna

A ventisette metri d’altezza per lasciare alla Madonna di piazza di Spagna il proprio omaggio floreale. Come ogni festa dell’Immacolata, i vigili del fuoco di Roma alle 7:00 di giovedì 8 dicembre hanno deposto la corona di fiori sulla statua della Madonna in piazza Mignanelli. Un appuntamento tradizionale, che ha visto la presenza del capo dipartimento dei vigili del fuoco Laura Lega, del capo del corpo nazionale Guido Parisi, del comandante di Roma Alessandro Paola.

A deporre la corona è stato Marcello Sacco, il caporeparto dei vigili del fuoco più anziano del comando, che ha salito gli oltre cento gradini dell’autoscala per posizionare l’omaggio floreale sulle braccia della Madonna. Alle 16:00 si recherà in piazza Papa Francesco.

Per l'omaggio del Santo Padre alla statua dell'Immacolata Concezione sarà istituita un'area di sicurezza con la predisposizione di varchi di accesso per i necessari controlli. Dalla notte tra mercoledì e giovedì, scatteranno divieti di sosta ad ampio raggio.

Per tutta la giornata in piazza Mignanelli saranno accolti numerosi gruppi e le personalità che sfileranno e che lasceranno omaggi floreali ai piedi della colonna alta 12 metri progettata dall'architetto Luigi Poletti, sulla cui sommità svetta la statua mariana in bronzo realizzata dallo scultore Giuseppe Obici.

La ricorrenza nacque con Papa Pio IX, quando il Pontefice proclamò il dogma dell'Immacolata e circa 200 vigili del fuoco, all'epoca pontifici, realizzarono il monumento votivo. Dal 1949 i pompieri romani hanno l’onore di deporre tra le braccia della Madonna un omaggio floreale dopo una scalata di trenta metri.