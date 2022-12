Crolla un pezzo di muro in una scuola alle porte di Roma, classe evacuata

Viene giù un pezzo di muro esterno della scuola, proprio accanto a una finestra e un'intera classe viene evacuata. E' successo al liceo "Pablo Picasso", in via Cavour a Pomezia. A denunciarlo è stata la Rete degli studenti medi del Lazio. L'episodio si è verificato intorno alle 9.30 di venerdì 16 dicembre e non si sono registrati feriti.

Come racconta Eleonora, appartenente all'organizzazione studentesca, più o meno tra la prima e la seconda ora si è verificato il crollo di alcuni pezzi del muro esterno del liceo, un artistico e linguistico del comune a sud della Capitale, a poca distanza da Castel Romano (a ovest) e Selvotta (a nord). "Stiamo monitorando la situazione - spiega la ragazza - ma gli animi nella scuola sono caldi, non possiamo restare in silenzio". Quasi contemporaneamente in un altro istituto, a largo Brodolini sempre a Pomezia, si è verificata la caduta di alcuni pezzi di intonaco all'interno di un'aula.

Lo spavento è stato tanto, anche perché - da come si può vedere in foto - la zona interessata è proprio accanto ad una finestra, dove è posizionato un banco. Anche per questo, presumibilmente, la scuola ha deciso di far uscire tutti dall'aula, ma senza interromper le lezioni. "L’istituto derubrica il problema ad una 'questione esterna' - si legge nella nota della Rete -, senza garantire in nessun modo che invece non si tratti di un problema strutturale e quindi continuando a normalmente le lezioni". "Siamo stanchi della totale assenza di un piano strutturale per l’edilizia scolastica - denunciano - , lo siamo ancora di più nel territorio di Pomezia dove da anni chiediamo investimenti seri che portino non solo alla manutenzione e alla sicurezza ma anche alla costruzione di un nuovo plesso ad Ardea".