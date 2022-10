Treni storici, bookcrossing e orto urbano bio: riapre il Polo museale dei trasporti di Roma

Il Polo museale dei trasporti riapre al pubblico. Dopo la chiusura del 2020, l’esposizione permanente di locomotori e tram storici, allestita dentro la stazione di Porta San Paolo della Ferrovia Roma-Lido di Ostia potrà tornare ad accogliere visitatori e curiosi. Un risultato possibile grazie alla sinergia tra le istituzioni coinvolte e il Comitato in difesa del Polo museale trasporti.

Presenti alla riapertura di venerdì 14 ottobre, l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, il presidente del consiglio comunale, Svetlana Celli, il presidente dell’VIII municipio, Amedeo Ciaccheri, l’amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo, il presidente di Atac, Giovanni Mottura, e i rappresentanti del Comitato.

Astral ha realizzato un preliminare lavoro di messa in sicurezza e di lotta al degrado che ha reso nuovamente fruibile lo spazio, un luogo che rappresenta la storia e la memoria del trasporto pubblico del Lazio. In questa prima fase il museo aprirà tre giorni alla settimana: lunedì, mercoledì e venerdì. Al suo interno si trovano, tra gli altri, l’elettromotrice 404, “Termini-Cinecittà”, entrata nell’immaginario collettivo per aver animato alcune scene del film “Roma Città Aperta”, il locomotore 05 della Ferrovia Roma-Lido che, danneggiato dalla guerra, fu il primo a essere completamente ricostruito, il treno Ecd21 Roma-Civita Castellana che ricorda la presenza di Pier Paolo Pasolini nella Tuscia.

Nel futuro, fanno sapere da Astral, verranno effettuati ulteriori interventi per valorizzare ancora di più il museo e renderlo accogliente soprattutto per le scuole: recupero e valorizzazione dei fabbricati e manufatti esistenti, predisposizione di sistemi di videosorveglianza e di riqualificazione più estesa degli spazi esterni.

Durante l’evento di riapertura, oltre alla visita guidata, è stato presentato il libro “Un viaggio ancora possibile: il Polo Museale dei Trasporti” a cura del Comitato, inaugurati anche una postazione di bookcrossing e l’orto urbano bio gestito dal centro anziani Ostiense.