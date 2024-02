I poliziotti sotto sfratto a Roma adesso manifestano e scrivono a Salvini

Continua il contenzioso tra famiglie e società proprietaria degli immobili all'interno del piano di zona "Collina delle Muse", a Boccea. I nuclei, tutti appartenenti alle forze dell'ordine - in prevalenza dipendenti della Polizia di Stato - in alcuni casi sono già stati sfrattati, in altri attendono di sapere cosa deciderà il giudice. La storia è ormai nota, ma la sintetizziamo nuovamente: chi ha costruito in convenzione, con fondi pubblici, una serie di alloggi riservati (tramite bando) a dipendenti delle forze dell'ordine, ha deciso di mettere tutti in affitto o in vendita a prezzi di mercato. Anche senza poterlo fare.

Poliziotti sotto sfratto

Per questo motivo, dopo varie commissioni capitoline e tavoli di confronto anche in Regione, che ad oggi non hanno portato a nulla se non a una presa di coscienza del problema da parte delle istituzioni coinvolte, diverse famiglie sotto sfratto si sono rivolte anche ad altri sindacati al di fuori di quelli di appartenenza. Per esempio Asia Usb, l'associazione sindacale inquilini e abitanti. Che per il 29 febbraio ha chiesto alla Questura di autorizzare un sit-in davanti al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Porta Pia.

L'appello a Salvini

D'altronde la situazione si fa sempre più critica. Lo si capisce anche leggendo una lettera che è stata inviata al ministro Matteo Salvini (ma anche al Prefetto, al Sindaco, all'assessore alla casa, alla Procura della Repubblica e ad alcuni senatori) da parte di uno degli inquilini coinvolti, con uno sfratto tra capo e collo. Nel caso specifico il dipendente in questione, 55 anni, in Polizia da 35, ha una disabilità all'80% che ha causato la sua interruzione dal servizio come agente nel 2017, per una grave patologia cardiaca: "Oltre a me - spiega a RomaToday - ci sono anche mia moglie e mia figlia beneficiarie della 104 e i giudici lo sanno. Ma non ne viene tenuto conto. Il 5 marzo il tribunale deciderà per il rilascio dell'alloggio, in cui viviamo dal 2006 come regolari assegnatari. Pensavamo di restarci fino alla pensione e anche dopo, magari potendo comprare come ci era stato fatto capire all'inizio, ma adesso rischiamo di finire in strada".

"Sono disabile, la legge mi dovrebbe tutelare"

L'uomo, originario della Campania ma a Roma da oltre trent'anni, rivendica il diritto a una casa popolare come da legge: "La legge 104 del 1992, articolo 31 - si legge nella lettera - e la legge regionale del Lazio n.10 del giugno 2022, articolo 11, prevedono di favorire il welfare abitativo con facoltà di attribuzione di abitazione Erp nella misura del 10% riservata a portatori di handicap. Chi scrive è disabile invalido all'80%, con riduzione permanente della capacità lavorativa. Ho i requisiti che la normativa chiede per applicare le norme sull'edilizia residenziale pubblica e nel nucleo familiare ci sono altri due casi, per patologie croniche certificate". Insomma, di diritti il dipendente dello Stato ne avrebbe e li ha messi nero su bianco in primis al ministro Salvini.

Poliziotti che cacciano poliziotti

"Si mettono famiglie per strada senza dargli un futuro, si naviga a vista senza sicurezza - conclude il nostro interlocutore -. Stare in questi alloggi significava non dover avere altri affitti o altre proprietà e quindi in questi anni ci siamo cullati su questo, non abbiamo nulla, nessuna proprietà alternativa, proprio per rispettare i requisiti. Abbiamo creduto che un domani saremmo potuti restare qui. E invece richiamo pure l'intervento della forza pubblica, come preannunciato da un ufficiale giudiziario durante un recente accesso: poliziotti sfrattati da altri poliziotti".