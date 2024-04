Al Verano l'omaggio a Roberto Mancini, poliziotto eroe della Terra dei fuochi, a dieci anni dalla morte

La polizia di Stato omaggia Roberto Mancini, poliziotto eroe della Terra dei fuochi, a 10 anni dalla sua morte. Il sostituto commissario, già in servizio presso il commissariato sezionale di pubblica sicurezza San Lorenzo e medaglia d’oro al valore civile alla memoria, morì infatti il 30 aprile 2014. A dieci anni di distanza, all’interno del cimitero monumentale del Verano, il primo dirigente della polizia di Stato Roberto Arneodo, a nome del capo della polizia, Vittorio Pisani, ha deposto un omaggio floreale sulla tomba di Mancini. La cerimonia è stata officiata dal reverendo cappellano della Questura di Roma, don Nicola Tagliente.

Chi era Roberto Mancini

Il sostituto commissario Roberto Mancini fu il primo ad indagare sui rifiuti tossici nel napoletano, anticipando quella che poi fu definita la “terra dei fuochi”. La sua importante attività, svolta insieme a una squadra di colleghi, inizia nel 1994, nei territori di Caserta e Napoli, e conduce a significativi risultati investigativi relativi alla tematica dello smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. Muore a causa di una malattia, un linfoma non-Hodgk, contratta proprio per i veleni respirati in anni di lavoro tra rifiuti tossici e radioattivi. Come ricorda la polizia di Stato: "L’accurata indagine portata avanti da Roberto Mancini per dimostrare il disastro ambientale e l’inquinamento delle falde acquifere in Campania non venne presa subito in considerazione e solo molti anni più tardi diede vita ad un’inchiesta giudiziaria che lo condusse in tribunale a testimoniare e a collaborare con la Commissione rifiuti della Camera dei Deputati". Alla cerimonia erano presenti i familiari e i numerosi colleghi che lo hanno conosciuto ed apprezzato.