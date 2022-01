Visite gratuite per minori che hanno avuto il Covid: ecco i servizi offerti dal policlinico Umberto I

Si parla molto di cosa significhi contrarre l'infezione da SarsCov2 nelle sue fasi iniziali, dei sintomi e delle complicazioni che possono presentarsi, ma molto meno delle conseguenze anche a molti mesi di distanza. Il Policlinico Umberto I ha deciso di aprire una corsia preferenziale, a partire dal 1° febbraio 2022, per i minori fino al compimento dei 18 anni che hanno avuto il Covid 19, offrendo visite gratuite di controllo.

I servizi offerti

L'iniziativa è stata approvata dalla Federazione Italiana Medici Pediatri del Lazio e offre la possibilità di effettuare la visita pneumologica, la saturimetria basale, la spirometria basale, l'ecografia polmonare e il test sierologico degli anticorpi SarsCov2, ma anche - in base alle esigenze cliniche e l'età del minore - si eseguiranno test di broncoreversibilità e il "6 minute-walking test", ovvero una prova di sforzo blando che viene effettuata per verificare problematiche cardiache o polmonari.

Perché questa iniziativa

"La decisione del Policlinico nasce dal malessere dimostrato da molte famiglie di bambini che hanno avuto l’infezione - spiega il professor Fabio Midulla, pneumologo e responsabile della Pediatria d’Urgenza del Policlinico Umberto I - , soprattutto per i problemi legati alle complicanze in particolare pneumologiche a distanza e poiché l’infezione potrebbe determinare anche problemi neuropsicologici, cardiaci e allergologici abbiamo deciso di condividere l’iniziativa con altri specialisti del dipartimento materno infantile dell’Umberto I, con il professor Alberto Spalice per la parte neurologia, con il prof Bruno Marino per la parte cardiologia, con la professoressa Anna Maria Zicari per l’allergologia e con il professor Mario Roggini per la radiologia".

Come prenotare

Le famiglie che volessero accedere al servizio potranno chiamare per informazioni e prenotazioni allo 0649979363 oppure allo 0649979375 o inviando un’email a pediatriaumberto1.covid19@gmail.com. La visita viene effettuata in viale Regina Elena 324, nell'ambulatorio di pneumologia pediatrica.