RomaToday lancia il podcast 'RomaTodaily', la rassegna stampa della Capitale

Dopo 'Dentro Roma', CityNews lancia su RomaToday il podcast 'RomaTodaily', una rassegna stampa in 15 minuti racconta cosa succede nella Capitale. In una città frenetica come Roma, trovare tempo e spazio per restare informati è necessario ma non sempre facile.

Attualità, cronaca, curiosità, eventi, scioperi, sport e consigli su cosa fare il fine settimana. Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini vi racconteranno i temi che tengono banco dentro e fuori il grande raccordo anulare. 'RomaTodaily' si potrà ascoltare su sito e App di RomaToday, Spotify e tutte le principali piattaforme. Per inviare segnalazioni o contributi potete scrivere a romatoday@citynews.it.