RomaToday lancia il podcast "Dentro Roma", un viaggio nella città

Un podcast con cadenza settimanale che racconterà i fatti più importanti della città. CityNews lancia "Dentro Roma", il primo podcast ufficiale di RomaToday. L'appuntamento sarà tutti i venerdì con le notizie più calde della capitale.

Attualità, cronaca, vizi e virtù della città eterna raccontate dai suoi protagonisti, i romani. Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini approfondiscono ogni settimana i temi che tengono banco dentro e fuori il grande raccordo anulare con contributi interviste e voci dei cittadini, provando a trovare risposte. O a fare le domande giuste.

Il format si racchiude tutto nella parola "dentro". Un modo per entrare appunto in contatto con la città. Protagonisti saranno in cittadini. A loro andrà la prima parola sul tema (o sui temi) della settimana. Quindi spazio anche alle istituzioni, alle forze dell'ordine, alle associazioni e ai comitati di quartiere. Il tutto giocando sull'iperlocalità che RomaToday ha fatto sua nel corso di questi anni.

Andremo per le strade, nei mercati, davanti ai locali e fuori alle stazioni delle metropolitane. Un esempio sta nella prima puntata, ascoltabile cliccando qui oppure sull'app di RomaToday o sul canale Spotify del nostro quotidiano, è stato trattato il tema del caro bollette e del caro vita. Ogni venerdì un nuovo tema. A supportare il format anche Giulia Bonanni in redazione e Alberto Pezzella in regia.